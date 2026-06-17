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冰箱壞了送修也不怕！食材直接拿去超商放　LG「Care 寄存+」服務超方便

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▲LG冰箱維修食材寄存服務。（圖／品牌提供）

▲LG推出冰箱維修食材寄存的售後服務。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣夏天氣候濕熱，家裡冰箱萬一突然罷工，滿箱的生鮮蔬果與冷藏食材該往哪裡放？LG 近期跨界攜手全家便利商店與億電通，推出全新售後支援「LG Care 寄存+」服務 。未來只要用戶的冰箱面臨突發維修狀況，就能把食材免費寄放到鄰近的全家便利商店店舖，將社區超商變成家中的臨時備用冰箱，解決沒地方冰的燃眉之急。

家電產品日新月異，除了商品本身要具競爭力，常態的使用率也凸顯售後服務的重要性，尤其是若罷工將會造成極大困擾的冰箱，故障時用戶常因等待維修而產生食材變質的焦慮。 

▲LG冰箱維修食材寄存服務。（圖／品牌提供）

LG 針對客戶需求，宣布凡經由 LG 專業客服評估符合資格的冰箱用戶，在冰箱確認無法正常製冷且需要安排維修的期間，透過客服發送的簡訊服務單號，至指定連結登錄，就能在冰箱送修前取得全家便利店寄件編號，因應不同冰箱容量規格，也提供對應的紙箱數量。

用戶取得寄件編號後，可以直接到全台超過 4,400 間全家便利商店的 FamiPort 機台列印單據並領取紙箱 。將食材妥善包裝放入後，交給店員完成交寄，就能走路 5 分鐘在鄰近超商享受無縫保鮮的便利 。若冰箱食材量較大，用戶也可以直接向全家加購紙箱或自備包材。

「LG Care 寄存+」服務將售後版圖從傳統的硬體修復，延伸到社區生活圈的生活支援。目前還提供到府教學、晚間維修服務等，顯見家電售後服務將是產品銷售的另一個機會點。

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

PHILIPS 冷暖空調去年重整市場，為在競爭激烈的市場中殺出一條血路，PHILIPS 祭出完整售後服務策略，主打「壓縮機終身保固」以及「全機七年保固」，並採用「只換不修」的模式，若在購買兩年內故障可直接更換全新品。

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

雙全國際去年拿下 PHILIPS 冷暖空調台灣總代理，於今年冬天重整去年中上市的 PHILIPS 冷暖空調，看準空調用品消費者也會考慮的後續維修與保養需求，祭出完整售後方案，「清靜風」的 3 款冷暖空調系列，提供壓縮機（通常是室外機）終身保固，以及全機（包括室內室外機）7 年保固服務，在保固內有使用問題，採用「只換不修」的模式，使用 2 年內更換全新機、使用 7 年內更換整新機，若 7 年後室內機出現問題，也可加價更換整新品。

關鍵字：

LG寄存服務, 冰箱維修, 全家便利商店, 食材寄存, 家電售後

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