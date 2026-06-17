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Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場　「可旋轉水箱」擺放位置更靈活

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▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供）

▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人都會生活節奏快，早晨出門前或工作空檔，常需要一杯好咖啡來喚醒靈感。Nespresso 旗下 VERTUO 系列推出全新升級款「Vertuo UP 膠囊咖啡機」，機身僅 12 公分寬，水箱設計還可以旋轉，即便深度不夠也能放得下。台灣預計 7／1 正式上市，售價 9,900 元；6／17 至 6／30 期間再推早鳥預購價 7,400 元，現省 2,500 元。

▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供）

「Vertuo UP 膠囊咖啡機」因應都會小坪數與機能需求，機身寬度僅有 12 公分，主打 3 秒極速預熱功能，開機到萃取一氣呵成，縮短等待時間，且首度搭載 1.4 公升的「可旋轉式水箱」，能依照中島或廚房檯面的深度自由調整擺放方向，讓咖啡機擺放更靈活。

▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供） ▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供）

而台灣消費者喝咖啡喜愛加冰塊或鮮奶、燕麥奶的特調習慣，在新機也增設專屬的「濃郁模式」按鍵，按下後會以更高濃度萃取，讓同一顆咖啡膠囊解鎖兩種杯量，加冰加奶也不容易稀釋咖啡的厚實口感。機身同時支援與 Nespresso Smart App 智慧連結，可調整 3 種萃取杯量，更是該系列首款支援調溫功能的機種，讓使用者能量身打造當下的口感偏好。

▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供）

品牌表示，「Vertuo UP 膠囊咖啡機」預計 7／1 正式上市，6／17 起至 6 月底推出預購，原價 9,900 元，早鳥價 7,400 元，再加贈價值 720 元的咖啡特調配件套組，以及價值 820 元的 View Recipe 咖啡杯組。此外預購咖啡機時，選擇同步加購「風味探索膠囊組」或「經典濃醇膠囊組」任一膠囊組，即額外贈送大杯臻選咖啡 Melozio梅絡茲歐與 Odacio奧達奇歐各 10 顆（共計 20 顆）。

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」。（圖／品牌提供）

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜操作簡單，即可完成早晨咖啡。（圖／品牌提供）

飛利浦日前在台發表新款「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜沖煮時僅需倒入新鮮咖啡豆，按下按鈕並滑動手柄，機器就會自動完成研磨校準、均勻佈粉、智慧壓粉與萃取，省去半自動咖啡機所需的繁複技巧與練習。

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」。（圖／品牌提供）

機身內建 100% 陶瓷平刀研磨器，強調在研磨過程中能全程以 38 度 C 低溫細磨，避免高溫影響咖啡風味，搭配 SAS 自動智慧研磨系統，能精準偵測咖啡豆的大小、硬度與烘焙程度來調配研磨粉量，並透過 16 bar 專業泵壓系統與自動壓力調節，萃取出濃郁 Crema。直覺式的操作面板設計，可提供經典濃縮與長萃咖啡選項，並具備智慧記憶功能，可根據個人喜好鎖定客製化的出水量與濃度偏好。

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」。（圖／品牌提供）

因應生活空間越來越有限，咖啡機身寬度僅有 18 公分，不論是擺放在廚房、餐桌甚至個人辦公空間都不佔地方。首創「粉餅彈出設計」，沖煮過後只需按下一鍵彈粉鈕，就能俐落彈出乾燥的咖啡粉渣，避免傳統敲粉的繁瑣 。加上沖煮器與粉杯採一體成型設計，日常保養不需要拆洗沖煮器，沖煮後只需直接沖洗把手或以布擦拭即可完成清潔。

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」。（圖／品牌提供）

飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機將於 6／19 正式開賣，售價 14,900 元。品牌表示，上市期間購機，即可獲得市價 1,760 元的限量禮盒。

關鍵字：

膠囊咖啡機, 咖啡特調, 台灣上市, 早鳥優惠, Nespresso

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