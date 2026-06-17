世足熱樂扣樂扣「買就抽萬元現金」　CASETiFY祭兩件8折優惠

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 四年一度的國際體壇足球盛事，不少球迷已經準備好熬夜追賽、揪團應援。生活到處都充滿歡樂氛圍，樂扣樂扣即日起至 7／10 舉辦「鎖住美味，為足球喝采」買就抽活動，購買產品完成發票登錄，周周有機會抽中萬元現金，還有加碼的冠軍預測抽獎活動；3C 配件品牌 CASETiFY 除了世足主題新品之外，因應 618 還祭出 2 件 8 折限定優惠。

生活用品樂扣樂扣針對球賽期間，推出量身打造的應援抽獎方案，消費者只要在 7／10 前，購買任一商品並登錄發票即可參加，每周抽出 1 名幸運兒獲得一萬元現金、5 名獲得品牌好禮。此外還推出冠軍預測，還能額外抽 16,888 元的加碼獎金，預計將於 7／21 抽出 3 名得獎者。

▲新視界耐熱玻璃保鮮盒。

▲樂扣樂扣可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒。

針對居家觀賽和移動式應援，適合分裝派對炸物、披薩的「新視界耐熱玻璃保鮮盒」，盒身耐熱 400 度C，烤箱、微波爐都適用，吃不完蓋上就能直接冰，售價 309 元起。熬夜看球必備的宵夜，由可微波的不鏽鋼隔熱便當盒承裝，即可馬上加熱，加上搭配阻隔溫度的 PP 外盒，手拿不怕燙，售價 465 元起；採用 Tritan 材質的掀蓋吸管杯，具備雙層真空長效保冰結構，前往運動應援的隨時就能補水，售價 1,399 元。

▲ Tritan 材質的掀蓋吸管杯。

CASETiFY近期推出全新「2026 世界盃足球賽 x CASETiFY 聯名系列」，靈感源自各國代表隊鮮明的特色與標誌性圖案，從阿根廷經典藍白黃配色、澳洲象徵性的藍紅戰袍、代表比利時國旗的紅黑色彩，到巴西充滿活力的森巴精神，以及克羅埃西亞標誌性的格紋元素，都將足球文化與個人風格完美融合，充滿歡慶氣息。

品牌表示，迎接 618 年中購物節，也特別推出「618 心動大賞」限時優惠活動，即起至 6／19 期間於官方網站及品牌概念店購買任兩件產品，即可享有 8 折優惠，會員登入可享最低 75 折；單筆消費滿 3,000 元，便可額外獲得品牌專屬訂製的限量「可收納小花購物袋」。