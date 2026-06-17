fb ig video search mobile ETtoday

世足熱樂扣樂扣「買就抽萬元現金」　CASETiFY祭兩件8折優惠

>

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 四年一度的國際體壇足球盛事，不少球迷已經準備好熬夜追賽、揪團應援。生活到處都充滿歡樂氛圍，樂扣樂扣即日起至 7／10 舉辦「鎖住美味，為足球喝采」買就抽活動，購買產品完成發票登錄，周周有機會抽中萬元現金，還有加碼的冠軍預測抽獎活動；3C 配件品牌 CASETiFY 除了世足主題新品之外，因應 618 還祭出 2 件 8 折限定優惠。

生活用品樂扣樂扣針對球賽期間，推出量身打造的應援抽獎方案，消費者只要在 7／10 前，購買任一商品並登錄發票即可參加，每周抽出 1 名幸運兒獲得一萬元現金、5 名獲得品牌好禮。此外還推出冠軍預測，還能額外抽 16,888 元的加碼獎金，預計將於 7／21 抽出 3 名得獎者。

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲新視界耐熱玻璃保鮮盒。

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲樂扣樂扣可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒。

針對居家觀賽和移動式應援，適合分裝派對炸物、披薩的「新視界耐熱玻璃保鮮盒」，盒身耐熱 400 度C，烤箱、微波爐都適用，吃不完蓋上就能直接冰，售價 309 元起。熬夜看球必備的宵夜，由可微波的不鏽鋼隔熱便當盒承裝，即可馬上加熱，加上搭配阻隔溫度的 PP 外盒，手拿不怕燙，售價 465 元起；採用 Tritan 材質的掀蓋吸管杯，具備雙層真空長效保冰結構，前往運動應援的隨時就能補水，售價 1,399 元。

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲ Tritan 材質的掀蓋吸管杯。

CASETiFY近期推出全新「2026 世界盃足球賽 x CASETiFY 聯名系列」，靈感源自各國代表隊鮮明的特色與標誌性圖案，從阿根廷經典藍白黃配色、澳洲象徵性的藍紅戰袍、代表比利時國旗的紅黑色彩，到巴西充滿活力的森巴精神，以及克羅埃西亞標誌性的格紋元素，都將足球文化與個人風格完美融合，充滿歡慶氣息。

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

品牌表示，迎接 618 年中購物節，也特別推出「618 心動大賞」限時優惠活動，即起至 6／19 期間於官方網站及品牌概念店購買任兩件產品，即可享有 8 折優惠，會員登入可享最低 75 折；單筆消費滿 3,000 元，便可額外獲得品牌專屬訂製的限量「可收納小花購物袋」。

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

▲生活用品樂扣樂扣推出世足賽購物優惠。（圖／品牌提供）

關鍵字：

樂扣樂扣, 保鮮盒, 便當盒, 吸管杯, 隨行杯, 世足賽, 冠軍預測, 現金抽獎, CASETiFY

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最不愛開口求助的星座Top 3！第一名超怕欠人情　再累也習慣自己扛

最不愛開口求助的星座Top 3！第一名超怕欠人情　再累也習慣自己扛

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風

個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風

比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人 G-SHOCK紅燈籠錶好威　書法字體霸氣秀「耐衝擊」 SONY首款True RGB電視在台上市　50吋售價5.59萬起 韓韶禧同款超燒FILA鞋一次看！芭蕾粉運動鞋、抹茶綠薄底鞋台灣開賣 ZARA折扣季今晚10點官網先開跑！「下殺4折」質感洋裝6百元有找 凱特王妃閃耀婚禮珠寶　父母送的家徽造型鑽石耳環當寶貝 大馬最美千金遊地中海　愛馬仕百萬娃娃包伴奢華行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面