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梅西上演帽子戲法奪世足首勝　勞力士新錶當幸運物

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▲▼ 梅西 。（圖／ＣＦＰ）

▲梅西在2026世足賽首役上演「帽子戲法」踢進3球擊退阿爾及利亞。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

在2026美加墨世界盃足球賽尋求衛冕的阿根廷隊，今（17日）在38歲足球巨星梅西（Lionel Messi）上演「帽子戲法」踢進3球的精彩表現下，以3：0大勝阿爾及利亞，梅西在他為國家隊效力的第200場出賽，同時也是生涯第27場在世界盃出賽的這場戰役中，追平德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）的紀錄並列歷史進球王。而此行他所戴的幸運錶，全是勞力士（Rolex）新錶。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西在世足賽期間佩戴勞力士今年新錶Oyster Perpetual 36紀念花紋圖案腕錶。（圖／翻攝leomessi IG）

梅西除了上場比賽或進行訓練，此次在美國參加世足賽幾乎勞力士錶不離身，抵達世足賽場地時戴著勞力士不在型錄上的隱藏款綠松石面盤配寶石時標的Day-Date 36 18K白金錶，是超級VIP才有機會擁有的款式；此行他另外還戴著「常規款」Oyster Perpetual 36（蠔式恒動型36）搭配紀念花紋圖案腕錶。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士Oyster Perpetual 36紀念花紋圖案腕錶，227,500元。（圖／翻攝rolex IG）

勞力士最新Oyster Perpetual 36紀念花紋圖案腕錶，漆面面盤裝飾斑斕多彩的「ROLEX」之名，此搶眼圖騰源自1970年代末問世、後成為品牌經典美學元素，由至少10種對比鮮明的色彩交織而成，勞力士運用移印工藝讓所有形狀與字母皆精確定位，成為年度話題之作，身為勞力士藏家的梅西沒錯過，金曲歌王蕭敬騰也擁有一只。

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關鍵字：

梅西, Rolex, 勞力士

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