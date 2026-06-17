北部粽、南部粽誰熱量高？營養師揭端午吃粽不發胖5大關鍵

▲端午也可以享受美食不怕胖。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節將至，不少人好奇北部粽、南部粽哪個熱量較高。營養師高敏敏指出，影響體重的關鍵不只粽子種類，更包括份量、配料與醬料使用習慣。一次了解粽子熱量差異與健康吃法，端午享受美食也能減少負擔。

北部粽、南部粽差在哪裡？營養師高敏敏分享，北部粽通常會先將糯米拌炒後再蒸熟，口感較為粒粒分明，香氣濃郁，常見配料包含五花肉、蛋黃與香菇等，一顆熱量約落在500至600大卡之間；南部粽則多以生米包裹後直接水煮，口感較軟糯濕潤，整體油脂含量通常略低，一顆熱量約為450至500大卡。

雖然兩者熱量有些差異，但實際上並沒有想像中那麼大，因此單純比較北部粽或南部粽，並不是控制體重的決定性因素，真正讓熱量飆升的其實是粽子裡的配料，另外若是搭配甜辣醬、醬油膏或含糖飲料，熱量很容易突破千大卡，讓營養師教你端午聰明吃粽5步驟。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 一天以1顆為原則

將粽子視為正餐主食，而非額外點心。一顆粽子的澱粉量通常已接近甚至超過一碗白飯。

2. 搭配足量蔬菜

建議同時攝取1至2碗燙青菜或蔬菜湯，增加膳食纖維攝取，也有助提升飽足感。

3. 飯後補充水果

可選擇奇異果、鳳梨、木瓜或芭樂等富含膳食纖維與維生素C的水果，幫助均衡飲食。

4. 甜粽適量即可

鹼粽、豆沙粽或冰粽雖然體積較小，但糖分含量不一定低，容易在不知不覺中攝取過量。

5. 醬料採取另外沾取方式

避免直接將醬料淋滿整顆粽子。雖然醬料熱量未必特別高，但鈉含量通常偏高，吃太多容易造成水腫與口渴。

營養師高敏敏表示，粽子並非不能吃，重點在於份量控制與搭配方式，只要掌握適量原則、增加蔬菜攝取、減少醬料使用，無論是北部粽還是南部粽，都能在端午佳節安心享用。