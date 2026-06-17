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洗完頭就擦對了嗎？掌握護髮油「最佳使用時機」發揮最大效果

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▲▼護髮油。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲使用護髮油有訣竅。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

近來吹起一股護髮油風潮，護髮油除了能增加光澤感，更重要的是幫助減少毛躁、降低熱傷害，想讓護髮油發揮最大效果，關鍵就在於使用時機與用量。

#洗髮後、吹髮前是最佳使用時機

護髮油最推薦在洗髮後、吹整前使用，先以毛巾將頭髮輕輕擦至半乾狀態，再取適量護髮油均勻塗抹於髮中至髮尾，這個步驟能在髮絲表面形成保護層，減少吹風機熱風造成的傷害，同時幫助鎖住水分，讓吹乾後的頭髮更加柔順、不易毛躁。

#吹乾後少量補擦 提升光澤感

若頭髮容易乾燥或毛躁，可以在吹乾後再補上少量護髮油，建議將1至2滴護髮油先於掌心搓開，再輕輕帶過髮尾與髮絲表面，不僅能增加光澤感，也能讓頭髮看起來更服貼有型。尤其染燙受損髮、自然捲或粗硬髮質，更適合利用這個步驟加強保養。

#用量別過多 避開頭皮效果更好

許多人以為護髮油擦越多效果越好，其實過量使用反而容易讓頭髮顯得厚重油膩，一般短髮約1滴、中長髮2至3滴、長髮3至5滴即可。使用時應集中於髮中與髮尾，避免直接接觸頭皮與髮根，以免增加油膩感。若是細軟髮質，也建議選擇較輕盈的產品，降低扁塌機率。

▲▼護髮油。（圖／品牌提供）

▲MOROCCANOIL 摩洛哥優油噴霧，100ml，2,000元。

▲▼護髮油。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 純香奇蹟光澤護髮露，50ml，1,680元。

▲▼護髮油。（圖／品牌提供）

▲LADOR  微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣。

關鍵字：

標籤:護髮油, 毛躁, 光澤秀髮, 熱傷害, 髮質保養

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