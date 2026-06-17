萬寶龍提升書寫儀式感　質感書桌、椅開放客訂

▲萬寶龍未來將開放Montblanc Desk與Montblanc Chair客製預訂。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以書寫工具起家的德國精品品牌萬寶龍（MONTBLANC），發表全新「書桌藝術」（Art of the Desk）系列，推出包含訂製書桌、座椅及全系列辦公配件，全面提升現代書寫的儀式感。此概念最早於2024年1月的巴黎時裝周亮相，現任藝術總監Marco Tomasetta親自操刀設計Montblanc Desk，以橡木為主體材質的書桌其中一根銑削桌腳上，點綴有三個玫瑰金色亮漆樹脂圓環，象徵大師傑作Meisterstück系列墨水筆蓋上的經典三環設計，而抽屜把手則隱喻連綿起伏的山脈輪廓，可搭配同款由花梨木打造、並提供多款經典皮革飾面選擇的座椅，將開放客製預訂。





▲萬寶龍Corteccia墨暈皮革大型圓形桌面托盤。

擁有質感書桌亦要有相襯配件，萬寶龍本季主打材質為Corteccia Sfumato皮革，色彩以當季的橘棕系太妃色與絲絨綠色為主調，並融入榛果色和藏紅色等大地色系，推出的皮革筆記收納套與筆記本收納套，在外觀上採用信封式手拿包設計，並配置專用書寫工具環圈，滿足現代商務商旅頻繁切換工作場域的移動需求。而文具收納仰賴風格優雅的萬寶龍皮革製桌面收納盒，成為書桌上美麗的一景。





▲萬寶龍Envelope中型筆記本套，20,000元。

愛馬仕（HERMÈS）也為辦公桌美學增添時尚氣息，打造多種尺寸的皮製文件盤、筆具托盤、卡片托盤與迷你置物盤，並有馬首或大象造型紙鎮等，更讓人愛不釋手是Secret小牛皮筆記本封套，從日記汲取靈感，以二合一設計打造掛鎖筆記本，皮革套內是以"Faubourg Rainbow"圖紋印花真絲裝訂的筆記本，讓書寫體驗奢華升級。





▲愛馬仕Secret筆記本封套，82,900元。（圖／翻攝愛馬仕官網）