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痘痘暗沉退散！夏季美背3大養護技巧

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記者李薇／台北報導

夏天許多人會換上細肩帶、削肩或露背單品，背部肌膚也因此成為穿搭細節的一部分，但背部容易因為流汗、悶熱、清潔不完全、衣物摩擦而出現痘痘、粉刺或暗沉，想讓露背造型看起來更乾淨清爽，日常保養不需要太複雜，重點是把清潔、代謝與防護做好，才能減少肌膚反覆出狀況。

▲美背。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲夏季想要露出美背三個保養技巧必學。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.流汗後盡快清潔

背部皮脂分泌旺盛，又容易被衣物、背包、長髮悶住，夏天流汗後若沒有及時清潔，汗水、油脂和灰塵就容易卡在毛孔裡，建議運動或大量流汗後盡快沖澡，洗髮時也要記得把潤髮乳、髮膜徹底沖乾淨，避免殘留滑到背部造成堵塞，洗澡時可先洗頭再洗身體，讓背部肌膚保持乾淨清爽。

2.定期溫和去角質

背部暗沉有時不只是曬黑，也可能和老廢角質堆積、摩擦、痘痘後色素沉澱有關，平時可以一周安排1到2次溫和去角質，幫助肌膚代謝變得更平滑，但不建議用力刷洗或天天搓背，反而可能讓肌膚受刺激、痘痘更明顯，若背部正在發炎長痘，可以先暫停顆粒型去角質，改以溫和清潔為主。

3.露背防曬減少曬黑與痘疤

很多人擦防曬時會記得臉、手臂和腿，卻忽略肩頸與背部，穿細肩帶或露背單品時，背部其實很容易直接受到紫外線照射，導致暗沉、曬痕或痘疤顏色變深，出門前可以請人協助擦防曬或選擇噴霧型、乳液型產品加強肩背位置，若長時間在戶外，也要記得補擦，才能讓背部膚色維持均勻乾淨。

關鍵字：

保養, 美妝, 美背, 後背, 身體保養

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