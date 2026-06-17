超容易忽略的3個傷髮細節！洗完擦乾竟然99%人都做錯

記者李薇／台北報導 圖／skuukzky IG、you_r_love IG

許多人在保養頭髮時，常把重點放在洗髮精、護髮品或髮膜上，卻忽略了一些日常小細節，其實頭髮的光澤、柔順度與斷裂狀況，往往就藏在這些不經意的習慣裡，從染髮前的準備、洗後擦乾方式到造型品殘留時的清潔順序，只要稍微調整，就能減少頭皮刺激與髮絲受損，讓髮質慢慢變得更穩定。

1.染髮前兩三天不洗頭，減少頭皮刺激



染髮前不定要把頭髮洗得太乾淨，建議可以在染髮前兩到三天避免洗頭，讓頭皮自然分泌的油脂形成一層保護，減少染劑接觸頭皮時帶來的刺癢或不適感，尤其本身頭皮較敏感、容易乾癢的人，更可以提前做好這個準備，但若頭皮已經有傷口、發炎或明顯不舒服，則不建議勉強染髮，以免讓刺激感更明顯。

2.洗完頭用毛巾壓乾，不要用力擦乾



剛洗完的頭髮含水量高，毛鱗片也比較脆弱，這時若用毛巾來回大力搓揉，很容易造成毛躁、打結，甚至讓髮絲因摩擦而斷裂，正確方式應該是用毛巾包覆頭髮後輕輕按壓，把多餘水分吸走，接著再搭配吹風機從頭皮開始吹乾，既能縮短濕髮停留時間，也能減少頭髮被拉扯受損的機會。

3.造型品多或髮尾打結時，先潤髮再洗頭



如果當天頭髮上有大量髮蠟、髮膠、定型噴霧或髮尾已經明顯打結，不建議一開始就直接用洗髮精搓洗，因為髮絲糾結時越洗越容易拉扯斷裂，可以先用潤髮乳輕輕帶過髮中到髮尾，幫助軟化殘留造型品與打結處，沖掉後再進行正常洗髮，這個小步驟能讓清潔過程更順，也能降低斷髮和毛躁的狀況。