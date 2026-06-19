風Luxury／HUBLOT三色陶瓷錶迎夏　粉彩款限量吸客

▲HUBLOT全球限量200只的Big Bang Summer粉彩陶瓷限量腕錶，1,017,000元。（圖／Hublot提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶宇舶錶（HUBLOT）自2021年起推行「Hublot Loves Summer」限量時計企劃，總以應景錶款迎接盛夏，今年首度打破傳統單色陶瓷的常規，將「晨曦粉」、「薄荷綠」與「天空藍」三種粉彩高科技陶瓷色彩和諧融合於同一腕錶結構之中，推出全新 Big Bang Summer 粉彩陶瓷限量腕錶系列，將地中海的盛夏度假氛圍與頂級製錶工藝相結合。





▲HUBLOT全球限量10只的Big Bang Summer粉彩陶瓷陀飛輪腕錶，3,494,000元。

HUBLOT多年來於高科技陶瓷材質研發投注許多心力，需在維持材質輕盈、堅固與耐磨特性的前提下進行多色融合。限量新錶的錶殼主體採用噴砂與拋光處理的晨曦粉與薄荷綠陶瓷打造，搭配天空藍陶瓷錶圈與同色系錶背，展現出多層次的視覺光影，隨錶附天空藍、薄荷綠與晨曦粉三款同色系橡膠錶帶可供替換。

三色陶瓷錶共有全球限量200只的Big Bang Unico 飛返計時碼錶、全球僅限量10只的Big Bang 自動上鍊陀飛輪腕錶，以及限量30只的Spirit of Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼錶，HUBLOT透過亮麗的配色展現動感活力，男、女皆宜。





▲HUBLOT Spirit of Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼錶限量30只，1,177,000元。

IWC今年推出全球限量250只的大型飛行員萬年曆Ceralume®夜光陶瓷萬年曆腕錶，46.5毫米的白色陶瓷大尺寸錶殼暗藏驚喜，品牌工程部門XPL與Super-LumiNova®夜光塗料專家RC Tritec合作，讓陶瓷粉末與夜光塗料完美融合，連白色面盤與橡膠錶帶也都塗覆LumiNova®夜光塗層，讓整只錶在黑暗中猶如發光體，可持續24小時發出藍色光芒，夜光設計延伸至錶背，搭載的自製52616型機芯自動盤上的Probus Scafusia徽章也使用發光材質。





▲IWC大型飛行員Ceralume®夜光陶瓷萬年曆腕錶限量250只。（圖／IWC提供，以下同）





▲IWC大型飛行員Ceralume®夜光陶瓷萬年曆腕錶的白色面盤與橡膠錶帶都加入Super-LumiNova®夜光顏料，可持續發出藍色光芒超過24小時。