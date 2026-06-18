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保濕噴霧5大使用方法時機！一罐在手舒緩濕敷、補妝定妝都好用

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

炎熱的夏天到來，不但容易流汗，臉上的油脂分泌也開始跟著旺盛起來，這時，臉部水分的補充更顯得非常重要，擁有充分的保濕才能夠達到油水平衡，達到控油的功效，建議可以隨身攜帶保濕噴霧，經常為肌膚補充水分，隨時保持亮麗年輕的水嫩肌膚。

▲保濕噴霧,噴霧,美妝,,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲一瓶保濕噴霧在手可以做到很多護膚程序。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

【保濕噴霧使用Tips】

1.妝前保濕：在上妝前使用，就像是化妝水的功效，幫助肌膚打底保濕。

2.妝後定妝：在整臉的妝容完成之後，可以噴上保濕噴霧幫助定妝；韓國人氣彩妝師Pony之前也曾經分享，之前遇到天氣很熱的狀況，才剛完妝就開始融化，這時先全臉噴上保濕噴霧、用粉撲拍打，讓噴霧與底妝混合在一起，再使用氣墊粉霜上妝，照樣可以有美美的妝感。

3.基礎保養：洗完臉之後，全臉噴灑保濕噴霧，幫助肌膚保濕，並且幫助後續精華液、乳液吸收，也可以搭配化妝棉或是面膜紙來濕敷使用。

4.曬後舒緩：夏天太陽強烈，最常遇到肌膚曬得紅通通，這時就可以使用保濕噴霧幫助肌膚迅速降溫，同時達到舒緩效果。

5.隨時補水：夏日許多人會選擇待在冷氣房吹涼，上班族在公司也經常是空調吹一整天，肌膚容易跟著變得乾燥，建議就可以隨時補充保濕噴霧，提升肌膚保水度。

【推薦單品】

＃Josh Rosebrook 月見草保濕噴霧，100ml、售價1580元

▲Josh Rosebrook,迪奧,保濕噴霧,SUQQU,保養,美妝。（圖／品牌提供）

去年底才在台灣上市販售的Josh Rosebrook擅長以東西方草本智慧結合仿生科技分子，打造出質感高效的肌膚保養，其中，月見草保濕噴霧更是很多人用過就會秒帶的單品，蘆薈水基底乘載月見草油、荷荷巴油、馬魯拉果油與葡萄籽油等植萃成分，一噴不僅僅是為肌膚打造保濕效果，後續更是完全不會反乾，舒緩泛紅超有感。

＃迪奧 精萃再生賦活玫瑰噴霧，25mlX3、售價10000元

▲迪奧,THE WHOO,后,黛珂,保養。（圖／品牌提供）

頂級的精萃再生系列圍繞迪奧花園中、富有極致生命力的岡維拉玫瑰，以肌膚微營養的概念透過其胜肽複合物浸潤在玫瑰花精華水之中，高達22種微營養能量，在細緻噴霧釋放的同時賦予肌膚極致抗老效能，噴霧設計不僅可以隨身攜帶，如同肌膚快充行動電源，更是可以帶上飛機隨時保濕滋潤，妝前、妝後使用散發煥活光潤。

＃SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香） ，60ml、售價1750元

▲Josh Rosebrook,迪奧,保濕噴霧,SUQQU,保養,美妝。（圖／品牌提供）

SUQQU全新推出獨特功效的晶采防曬噴霧，不僅內含羽扇豆萃取、乳酸桿菌、油橄欖葉萃取、綠茶萃取等成分，可以幫助肌膚滋養潤澤，更是帶有SPF50+、PA++++的防曬係數，是一款全身連帶髮絲、身體都可以使用的防曬噴霧，淡淡的日系專屬凪香一噴立刻散發迷人香氣。

關鍵字：

Josh Rosebrook, 迪奧, 保濕噴霧, SUQQU, 保養, 美妝

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