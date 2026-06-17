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艾絲樂小兔聯名香水、派大星防曬棒都超可愛！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年各種插畫IP大爆發，廣受時下年輕人喜愛，美妝也紛紛跨界聯名換上新包裝，讓原本的粉絲耳目一新之外，更是吸引更多新客群關注，盤點最近聯名的多款小物，包含洗沐香氛、防曬等單品通通都有，生活細節完全被可愛包圍。

＃KLOWER PANDOR × Esther Bunny聯名香氛

▲KLOWER PANDOR,Esther Bunny,未來美,酷比涼,美妝,聯名。（圖／品牌提供）

香氛品牌KLOWER PANDOR在今年夏季攜手粉嫩Esther Bunny艾絲樂小兔，打造出少女感的迷人香氣，以女孩無法抗拒的格拉斯玫瑰為主軸，融合鳶尾花、錦葵、龍涎香等氣息，是帶有粉紅色泡泡的軟萌香氣，香水瓶身更是擁有艾絲樂小兔吊飾，毛茸茸粉紅毛球增添日常儀式感。

＃未來美 派大星・清透水感防曬棒禮盒

▲KLOWER PANDOR,Esther Bunny,未來美,酷比涼,美妝,聯名。（圖／品牌提供）

以8分鐘面膜廣受粉絲喜愛的未來美近期攜手人氣超高的海綿寶寶公仔，設計出一系列美妝小物與買贈單品，其中，夏季必備防曬棒不僅推出海綿寶寶款，更是有慵懶的派大星設計，清透水感防護的SPF50+、PA+++高防曬力，無酒精、無香精，敏弱肌也能安心使用，附珠鍊設計，外出攜帶超方便，禮盒更隨盒附贈派大星空氣瀏海髮捲萌力爆棚。

【加碼推薦】

＃酷比涼 二合一清新薄荷精油棒

▲KLOWER PANDOR,Esther Bunny,未來美,酷比涼,美妝,聯名。（圖／品牌提供）

泰國人氣涼感小物酷比涼慶祝創立90週年，為旗下經典二合一清新薄荷精油棒換上可愛新包裝，以魔幻酷小馬踏上飄飄雲朵、穿越幸運彩虹、星星簇擁相伴，期許「夢想、幸運和希望」的品牌精神，更是推出同款設計的保溫瓶、LINE貼圖等，讓夏季消暑又可愛。

關鍵字：

KLOWER PANDOR, Esther Bunny, 未來美, 酷比涼, 美妝, 聯名

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