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《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭！曝與承一地獄島「石頭約定」

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記者鮑璿安／台北報導

因出演Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》而人氣飆升的「田徑女神」金敏智，今17日受邀來台出席運動品牌DESCENTE活動，這也是她與品牌合作5年來首次海外公開行程。來到台灣的她心情相當興奮，不僅用中文向粉絲甜喊「我愛你們」，更大讚台灣民眾相當親切，對珍珠奶茶等在地美食留下深刻印象。

▲《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭 。（圖／品牌提供）

▲《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭 。（圖／品牌提供）

▲《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭 。（圖／品牌提供）

▲《單身即地獄5》金敏智演繹ENERZITE RIDE V2 。（圖／品牌提供）

身為現役田徑選手，金敏智分享自己挑選運動服飾時最重視的關鍵就是「舒適度」。她表示，現在越來越多年輕人投入運動，因此兼具機能與時尚感的設計格外重要，「對我來說舒適度最重要，但顏色和整體造型感也很加分。」當天她以清爽的運動背心與短褲亮相，展現健康活力的運動魅力。

▲《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭 。（圖／品牌提供）

談到因《單身即地獄5》受到全球觀眾喜愛，金敏智也難得分享節目中的難忘回憶。她透露在最後一天時，曾與承一一起在地獄島撿石頭，約定各自帶回家留作紀念，「但他最後沒有把石頭帶回去，我其實有點難過。」除了分享節目幕後故事，金敏智也推薦情侶一起培養運動習慣，因此特別推薦兼具支撐與舒適性的機能跑鞋作為送禮選擇，「很適合推薦給另一半。」

▲《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭 。（圖／品牌提供）

▲DESCENTE ENERZITE RIDE V2 NT$5680 。（圖／品牌提供）

▲《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭 。（圖／品牌提供）

▲DESCENTE ENERZITE SUPER V5 NT$5280 。（圖／品牌提供）

此次她上腳的DESCENTE跑鞋同樣成為焦點，其中 ENERZITE RIDE V2 採用品牌升級版 Z-FOAM β 中底科技，搭配流線型鞋身輪廓，在輕量與回彈腳感之間取得平衡，純白配色更展現俐落運動美學；另一款 ENERZITE SUPER V5 則以厚底中底結構打造出更強烈的緩震效果，後跟加入亮眼螢光細節點綴，兼顧長時間訓練與日常穿搭需求。

同場加映

有「南韓最強帶貨女神」之稱的韓韶禧，每次上腳單品幾乎都能掀起搶購熱潮，尤其近年席捲韓國街頭的薄底鞋、Balletcore芭蕾運動風與Outdoor Casual戶外復古風，更是她私服與活動造型中的常客。如今FILA同步將韓韶禧著用的多款話題鞋履引進台灣，從米蘭時裝週曝光的薄底鞋到韓國社群洗版的「甜點鞋」，不用飛首爾也能直接入手。

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧今年3月現身米蘭時裝週時穿著的 RITMO SLEEK LX 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲RITMO SLEEK LX NT$3,680。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金敏智, Netflix, 運動品牌, 田徑女神, 珍珠奶茶

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