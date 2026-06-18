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社恐人必學！7個超實用「心理學小技巧」輕鬆應對職場

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記者蔡惠如／綜合報導

這世界上不是每個人天生就能侃侃而談，特別是內向、話不多的人，在職場上難免會覺得吃虧。但其實，只要掌握一些小技巧，也能讓溝通變得輕鬆自然，不需要勉強自己去當話題王。以下幾個方法，或許能幫助你在工作場合中更自在地與人交流。

女人,女性,悲傷,情緒,內向,思考（圖／達志／示意圖）

▲不是每個人都是話題王，但有些溝通技巧能幫助你表達更有效。（圖／達志示意圖）

用眼神讓對方回答更多
如果你問了一個問題，結果對方回答得模模糊糊，或者根本沒回答到重點，不妨用眼神直視對方，然後稍微保持沉默一下。這種做法會讓對方下意識意識到「好像沒有講清楚」，然後自動補充更多資訊。 

「這份報告的數據是哪裡來的？」結果對方回你：「喔，就之前的資料啊。」這時候，你不用馬上追問，而是看著對方、停頓個幾秒。多數情況下，對方就會補充：「喔，我是從去年的報表裡抓的數字，然後加上這次的調查數據。」

對方音量變大，自己反而要穩住
有時候，職場上難免遇到情緒比較激動的人，可能因為壓力太大，或是習慣講話比較大聲。如果這時候你也跟著提高音量，那氣氛很容易變僵。不如試試看用平穩的語氣回應，對方反而會因為你的冷靜，慢慢放低音量。

主管急著要一份報告，聲音提高：「這份文件怎麼還沒好？」如果你也回：「我就還在弄啊！」可能會讓氣氛更僵。但如果你穩穩地回：「我現在正在處理，還需要半小時，你覺得可以嗎？」對方的情緒往往也會跟著降下來。

試試坐在總會「挑戰你」的同事旁邊
有時候會議上總有那種特別愛找碴的人，可能你提個想法，他就一定要反駁幾句。如果你知道這樣的人會出現，記得別坐他對面，不如反其道而行，直接坐他旁邊。這樣會讓對方少了一點心理距離，反而不好意思太針對你。

如果你知道某個同事很愛在開會時公開質疑你的點子，那就直接在進會議室時選擇坐他旁邊。當彼此距離變近，氣氛會比較沒那麼劍拔弩張，他可能反而不會那麼強烈反駁你。

記住每個人的名字，讓對話更有溫度
人的名字對自己來說是最特別的字眼，如果你在對話中加上對方的名字，對方會更容易對你產生好感，也會覺得你很有親和力。

你想問行政部門的同事拿資料時，如果直接說：「可以給我上次的報表嗎？」感覺就像一般請求。但如果改成：「小芳，上次的報表還在你那邊嗎？可以借我一下嗎？」聽起來就親切多了，對方也會更樂意幫忙。

當腦袋一片混亂時，用寫的
有時候壓力一大、腦袋轉不過來，講話也會變得卡卡的。這時候，最簡單的方法就是拿張紙或開個記事本，把自己的想法寫下來，整理一下邏輯，這樣開口講話時會更順暢。

如果你要向主管報告一項進度，但覺得自己腦子很亂，不知道從哪裡開始講，那就在紙上寫幾個重點，如「1. 目前進度 2. 遇到的問題 3. 需要的支援」，這樣當你開口時，就不會東跳一句、西跳一句，讓人聽不懂重點。

少一點選擇，決策更快
有時候，選擇太多反而會讓人猶豫不決，甚至影響溝通效率。如果你容易在選擇上卡關，不妨先設定好一個基本原則，讓自己做決定時更果斷。

假設你和同事要一起訂午餐，但你對每間餐廳都拿不定主意，最後變成：「隨便啦，你決定。」這樣反而會讓對方也不知所措。與其這樣，不如先篩選掉一半：「我今天不想吃炸的，剩下的你選吧！」這樣對話會更有效率。

避免直接對抗，試試用「共識」的方式說話
如果你不同意某人的看法，直接說「這樣不行」或「你錯了」容易讓對話變成對立。不如試試「我懂你的意思，但我們能不能換個方向想？」這樣比較容易讓對方接受。

如果同事提出一個你覺得不可行的方案，與其直接說：「這樣不可能啦！」不如說：「你的想法很有趣，不過如果改成這樣，可能會更可行，你覺得呢？」這樣比較容易引導對方改變想法，而不會讓對話變成爭執。

關鍵字：

職場溝通, 內向者, 溝通技巧, 冷靜應對, 職場人際

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