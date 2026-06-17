fb ig video search mobile ETtoday

達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元

>

▲客廳,冷氣,窗戶,女性。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲冷氣跟冰箱都是長時間耗費電力的家電 。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／台北報導

來到夏季電價，想要聰明使用家電達到最佳效果又不傷荷包，其實可從夏季最耗電的冷氣、電冰箱做起，省電達人張偉明表示，針對夏季容易成為「吃電怪獸」的家電如冰箱、冷氣空調，把握3個訣竅，最多可省下數百元的電費。

淘汰老舊家電
相較於家中老舊的定頻家電，建議重新選購變頻、且能效達1、2級的產品與機種，雖然價格會貴一些，但因為冰箱與冷氣通常都不會拔插頭、使用率高，所以價差得更大，建議不要省這些，以冷氣為例，選擇節能1級產品，每月電費就比定頻產品要省下一半，其實是差滿多的。

冷氣溫度調26度就足夠
張偉明表示，其實冷氣在設定時，溫度訂在26度到28度就已經足夠了，搭配電扇或循環扇，製造空氣對流，室內就會很涼爽，建議風速開啟「自動模式」，一般而言，溫度調高1度，就能省下5%的電費，目前循環扇在市面上也有平價的產品，效果大致相同，如果冷氣一開搭配循環扇，冷卻速度跟效果會差很多，還能幫助冷氣快速達到設定溫度，別忘冷氣內部與濾網要定期清潔，以免影響效果。

冰箱冷藏7分滿效率最佳
冰箱門不要常開啟以免流失溫度，讓壓縮機持續啟動之外，為維持冰箱中的對流，冷藏室建議儲存到7分滿即可，而針對冷凍庫，則塞滿滿反而較有效率，因為食物在冰凍之後，反而會加強維持該區域的低溫。

關鍵字：

冷氣省電, 冰箱節能, 家電省電, 夏季用電, 省電訣竅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元

達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

嬌蘭車用擴香美到像精品配件！3大品牌把高級香氛搬進車內

嬌蘭車用擴香美到像精品配件！3大品牌把高級香氛搬進車內

比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人 個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風 最不愛開口求助的星座Top 3！第一名超怕欠人情　再累也習慣自己扛 北部粽、南部粽誰熱量高？營養師揭端午吃粽不發胖5大關鍵 ZARA折扣季今晚10點官網先開跑！「下殺4折」質感洋裝6百元有找 《單身即地獄5》金敏智來台推薦情侶穿搭！曝與承一地獄島「石頭約定」 大馬最美千金遊地中海　愛馬仕百萬娃娃包伴奢華行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面