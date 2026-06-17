達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元

▲冷氣跟冰箱都是長時間耗費電力的家電 。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／台北報導

來到夏季電價，想要聰明使用家電達到最佳效果又不傷荷包，其實可從夏季最耗電的冷氣、電冰箱做起，省電達人張偉明表示，針對夏季容易成為「吃電怪獸」的家電如冰箱、冷氣空調，把握3個訣竅，最多可省下數百元的電費。

淘汰老舊家電

相較於家中老舊的定頻家電，建議重新選購變頻、且能效達1、2級的產品與機種，雖然價格會貴一些，但因為冰箱與冷氣通常都不會拔插頭、使用率高，所以價差得更大，建議不要省這些，以冷氣為例，選擇節能1級產品，每月電費就比定頻產品要省下一半，其實是差滿多的。

冷氣溫度調26度就足夠

張偉明表示，其實冷氣在設定時，溫度訂在26度到28度就已經足夠了，搭配電扇或循環扇，製造空氣對流，室內就會很涼爽，建議風速開啟「自動模式」，一般而言，溫度調高1度，就能省下5%的電費，目前循環扇在市面上也有平價的產品，效果大致相同，如果冷氣一開搭配循環扇，冷卻速度跟效果會差很多，還能幫助冷氣快速達到設定溫度，別忘冷氣內部與濾網要定期清潔，以免影響效果。

冰箱冷藏7分滿效率最佳

冰箱門不要常開啟以免流失溫度，讓壓縮機持續啟動之外，為維持冰箱中的對流，冷藏室建議儲存到7分滿即可，而針對冷凍庫，則塞滿滿反而較有效率，因為食物在冰凍之後，反而會加強維持該區域的低溫。