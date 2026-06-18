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孫藝真升格當TASAKI亞太區大使　擺高冷臉照樣美

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▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI宣布孫藝真成為亞太區品牌大使。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

孫藝真昨（17日）分享家庭旅第一天的生活照，只見她穿著SONO白衣搭配日本品牌mina perhonen短褲大露修長美腿，開心與兒子在海邊戲水，母子倆還手比愛心合影，幸福洋溢。好事不只一樁，日本珠寶品牌TASAKI今（18日）宣布，她正式成為亞太區品牌大使。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真以黑禮服配TASAKI balance系列與TASAKI阿古屋珍珠項鍊展現優雅風采。

孫藝真今年初成為TASAKI南韓品牌大使備受矚目，不到半年升格為亞太區大使，足見她的高人氣與影響力。品牌表示，孫藝珍憑藉細膩的演技與獨特的溫婉氣質，在影視領域奠定了兼具國民度與高人氣的實力派地位，其歷經時光沉澱的個人風格，與TASAKI經典且兼具摩登、無畏精神的珠寶美學相得益彰。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真演繹TASAKI chants系列珠寶。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真穿羽毛裝搭配TASAKI balance系列珠寶，臉上掛著迷人笑容。

有別於其他韓星與國際品牌合作，首波形象照通常只有一或兩組，孫藝真此次與TASAKI合作誠意滿滿，連換5套造型演繹TASAKI balance系列、danger系列、chants系列等標誌性珠寶作品，在形象照中展現甜美、優雅、高冷等多變風格。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲孫藝真帶著兒子到海邊玩，她一身休閒露出修長美腿。（圖／翻攝yejinhand IG）

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關鍵字：

孫藝真, 玄彬, TASAKI

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