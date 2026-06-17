嬌蘭車用擴香美到像精品配件！3大品牌把高級香氛搬進車內

記者曾怡嘉／台北報導

精品香氛品牌也紛紛將經典香氣延伸至移動場域，從嬌蘭、Jo Malone London到法國歐瓏，皆以品牌代表香調打造車用擴香新品，讓日常通勤與長途旅程都能沉浸在專屬香氣之中。

#嬌蘭經典香氣化身車用擴香

▲法國嬌蘭藝術沙龍居家藝術車用擴香（盒＋蕊），5,200元；車用擴香盒售價，3,530元 ；補充蕊售價1,870元，共推出六款香氣選擇。

嬌蘭推出全新居家藝術系列車用擴香，將品牌香氛核心「Guerlinade嬌蘭香」中的六大經典原料化為香氛選擇，包括佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆。

外型設計延續藝術沙龍系列美學，採用品牌代表性的八角輪廓與格紋鏤空細節，透過透光結構展現香氛珠色彩變化。擴香器可固定於車內出風口，並可隨時更換不同香氛補充芯，不易殘留前一款香氣。



#Jo Malone London打造英倫風格移動香氛

▲可替換陶瓷香氛蕊心相當便利。

Jo Malone London全新車用擴香以霧面黑色金屬外殼打造簡約外型，搭配可替換式陶瓷香氛蕊心，兼具設計感與實用性。透過特殊工藝將香氛分子壓製於陶瓷蕊心內，隨空氣流動緩慢釋放香氣，香氣可維持約4至6周。

此次同步推出三款經典香氣，包括清新果香調「黑莓子與月桂葉」、溫潤木質調「英國橡樹」，以及芳醇系列代表作「絲柏與葡萄藤」，其中「絲柏與葡萄藤」以清新的絲柏結合葡萄藤與苔蘚氣息，呈現層次豐富的木質馥奇調，為車內空間增添沉穩而具故事感的香氛氛圍。

#法國歐瓏以明星香氣延伸車內儀式感

▲以香檸檬為設計靈感。

法國歐瓏（Atelier Cologne）則以品牌標誌性香檸檬為設計靈感，打造全新車用擴香。外殼採用拉絲黃銅工藝，並融入品牌縮寫ACP標誌，呼應香水瓶蓋的經典設計。

▲歐瓏 車用擴香香氛套組，5g，3,000元

考量車內密閉空間特性，品牌特別強調清新且具層次感的香氣表現，同步推出四款明星香氣，包括品牌熱賣代表作「無極烏龍」、充滿果香活力的「赤霞橘光」、結合花香與皮革調的「茶花香頌」，以及以柑橘與雪松打造森林氛圍的「雪松之戀」，提供不同風格選擇。