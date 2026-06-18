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5款話題卸妝新品登場 　ORBIS奪4冠王、后推養膚卸妝膏

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記者曾怡嘉／台北報導

卸妝早已不只是清潔步驟，而是保養程序的重要起點。近期不少品牌陸續推出全新卸妝產品，從卸妝膏、卸妝油到卸妝水，不約而同主打毛孔清潔、保濕修護與養膚概念，讓卸妝同時兼顧肌膚舒適度。

#WHOO后卸妝膏主打養膚級清潔

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲WHOO后 拱辰享淨亮卸妝膏，50ml，1,480元。

WHOO后推出全新「拱辰享淨亮卸妝膏」，延續品牌韓方養膚理念，結合拱辰秘丹養膚概念與維他命B3、B5及B12，在卸除彩妝與毛孔髒污的同時，協助維持肌膚油水平衡與柔嫩光澤。產品採旋轉式容器設計，只需輕旋即可推出適量膏體，減少內容物接觸空氣及手部污染問題，提升使用便利性。

#THREE、ORBIS鎖定毛孔淨化需求

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲THREE 平衡淨化潔膚油，185ml，1,500元。

THREE經典「平衡淨化潔膚油」蘊含91%精華液成分，以精油與植物油打造天然生物淨化處方，透過油脂包覆原理帶走彩妝與油性髒污，洗後肌膚維持柔滑舒適感。

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 澄淨卸妝油 ，120ml，780元。

而ORBIS則以日本首創超微粒子技術打造「澄淨卸妝油」，品牌表示可深入毛孔帶走細微髒污，產品於日本上市後獲得多項美妝大賞肯定，成為近期討論度相當高的卸妝新品之一。

#RMK、basiik強調保濕與修護

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲RMK 菁萃卸妝油，175ml，1,400元。

RMK全新「菁萃卸妝油」採用品牌獨創配方，主打無需反覆搓揉，也可省略傳統乳化步驟，快速卸除彩妝同時維持潤澤膚觸。

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲basiik 微生平衡溫和淨潤卸妝水，200ml，680元。

basiik「微生平衡溫和淨潤卸妝水」則加入南韓專利牛奶外泌體與積雪草胞外體，搭配維他命原B5及小分子玻尿酸，品牌主打在卸妝同時兼顧舒緩與保濕需求。

關鍵字：

標籤:**卸妝新品, 毛孔清潔, 保濕修護, 養膚概念, 美妝熱潮

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