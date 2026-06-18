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長大後朋友變少很正常！小心3種關係正在偷走你的能量

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▲▼ 小心3種關係正在偷走你的能量 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲別讓消耗型朋友影響你的身心健康。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年紀增長，當生活被工作、家庭與責任填滿後，越來越開始明白，不是每段關係都需要用力維持，有些朋友會陪伴你成長，有些朋友卻只會讓你感到疲憊。長大後朋友越來越少，很多時候不是失去，而是開始學會篩選真正適合自己的人際關係，小心3種關係正在偷走你的能量。

#永遠在抱怨，卻從不改變的人

有些朋友無論過了多久，聊天內容始終圍繞著同樣的煩惱，工作不順、感情受挫，但卻從未真正採取行動改善，你發現自己每次見面都像在接收負能量，這類關係最大的問題不在於抱怨，而是把情緒責任長期轉嫁給身邊的人，讓友情變成單方面的情緒出口。

▲▼ 小心3種關係正在偷走你的能量 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#只在需要時才出現的人

有些朋友平時不出現，一旦遇到困難、需要幫忙，卻總能第一時間找到你。真正的友誼不一定需要天天聯絡，但至少應該存在基本的關心與互動。如果一段關係長期只有索取沒有付出，你可能只是對方方便時想起的人，而不是被珍惜的朋友。這時候適時調整彼此距離，並不是自私，而是保護自己的方式。

#總是否定你的人

最容易被忽略的消耗型朋友，往往不是那些明顯討厭你的人，而是習慣潑冷水的人。當你想換工作，他說風險太高；當你想學新東西，他認為沒必要；當你分享好消息，他總能找到理由挑毛病。表面上像是在給建議，實際上卻不斷削弱你的信心與熱情。

關鍵字：

人際關係, 友情斷捨離, 消耗型朋友, 友情篩選, 心理健康

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