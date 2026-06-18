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日系空調家電AQUA登台　祭業界最長「全機10年保固」

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▲日本AQUA空調正式入台，提供業界最長全機10年保固。（圖／品牌提供）

▲日本AQUA空調正式入台，提供業界最長全機10年保固。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季高溫不斷，日系空調家電品牌 AQUA，正式宣佈進軍台灣市場，並於 7／1 起正式升級「全機 10 年保固」，提供目前台灣市場最長的保固年限，強調讓消費者在購買之後，能用得更加安心長久，而部分機型強調「56 度 C 高溫制菌」清潔機體，可抑制細菌滋生跟異味，符合台灣潮濕的亞熱帶氣候。

▲日本AQUA空調正式入台，提供業界最長全機10年保固。（圖／品牌提供）

AQUA 在日本是國民品牌，不少民眾遊日時也在飯店看過 AQUA 的冰箱跟洗衣機，其品牌名稱源自「Authentic Question Unique Answer」，象徵透過獨特創意與技術回應生活的本質課題。首波導入市場的家用空調產品，包含境系列壁掛式、初系列壁掛式、境系列吊隱式與恆系列多聯式室外機，主打合理價格與直覺簡單的選購方式，能完美對應台灣從小家庭、一般住宅到大坪數等多元空間與裝潢需求。

▲日本AQUA空調正式入台，提供業界最長全機10年保固。（圖／品牌提供）

為了讓消費者親身感受產品，AQUA 首站特別插旗華山 1914 文化創意產業園區忠孝三角，自 6／17 至 6／21 打造為期五天的夏日限定快閃活動《不隨波，來吹風・AQUA「流感」計劃》。以「水流」為空間靈感，精心攜手三大跨界創作者共創四大創意展區，並祭出限時限量「消暑好禮三重送」，消費者只要按讚並追蹤 AQUA 官方社群，即可免費兌換隨機口味消暑冰棒；在現場拍照打卡並標記官方帳號分享至社群限時動態，還能獲得 AQUA 限定娃包。

▲日本AQUA空調正式入台，提供業界最長全機10年保固。（圖／品牌提供）

家電業者近期強調售後服務不只一樁，LG 近期跨界攜手全家便利商店與億電通，推出全新售後支援「LG Care 寄存+」服務 。未來只要用戶的冰箱面臨突發維修狀況，就能把食材免費寄放到鄰近的全家便利商店店舖，將社區超商變成家中的臨時備用冰箱，解決沒地方冰的燃眉之急。

▲LG冰箱維修食材寄存服務。（圖／品牌提供）

▲LG推出冰箱維修食材寄存的售後服務。（圖／品牌提供）

家電產品日新月異，除了商品本身要具競爭力，常態的使用率也凸顯售後服務的重要性，尤其是若罷工將會造成極大困擾的冰箱，故障時用戶常因等待維修而產生食材變質的焦慮。 

▲LG冰箱維修食材寄存服務。（圖／品牌提供）

LG 針對客戶需求，宣布凡經由 LG 專業客服評估符合資格的冰箱用戶，在冰箱確認無法正常製冷且需要安排維修的期間，透過客服發送的簡訊服務單號，至指定連結登錄，就能在冰箱送修前取得全家便利店寄件編號，因應不同冰箱容量規格，也提供對應的紙箱數量。

用戶取得寄件編號後，可以直接到全台超過 4,400 間全家便利商店的 FamiPort 機台列印單據並領取紙箱 。將食材妥善包裝放入後，交給店員完成交寄，就能走路 5 分鐘在鄰近超商享受無縫保鮮的便利 。若冰箱食材量較大，用戶也可以直接向全家加購紙箱或自備包材。

關鍵字：

AQUA, 華山快閃店, 日系家電, 上洋產業, 10年保固

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