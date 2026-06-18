超現實巨大珍奶亮相科教館！《奇想世界》特展邀你「走入畫面」打破AI日常

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

當 AI 點一下就能生成全世界的畫面，你也對此覺得厭煩嗎？讓 Netflix、Disney 都主動找上門合作的西班牙百萬 IG 創作者雙人組 Anna & Daniel，其創作自 6／19 至 9／28 於國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展登場，顛覆傳統看展「只能看、不能碰」的刻板印象，以「Step into the Story」為核心主打，直接將 超過 70 件充滿玩心的手作與實景作品，變身為大型裝置藝術互動體驗。

既南韓之後，台灣被選為亞洲第二站，Anna & Daniel 還為台灣觀眾量身打造新創作《珍珠奶茶》，擁有建築背景的他們，將建築美學注入細節，在 AI 時代下依然堅持手工製作道具與實景拍攝，完全運用幾何式構圖與自然光，在真實與想像之間創造出令人會心一笑的超現實畫面。 整個展覽規劃由「啟程」、「冒險」、「轉折」、「深度」 4 大主軸展開，觀眾一進場就能看到多個好玩且極具視覺震撼的亮點。

在《大師，請奏樂！》展區中，抽象的音樂被具體化，盆栽綠芽化身為五線譜上的音符，甚至被放大打造成高達 4 公尺的巨型裝置，讓音樂變得清晰可見。緊接著《城市奇想》展區集結了創作者在西班牙、美國、沙烏地阿拉伯和芬蘭等地的真實建築街景作品，而巨大的台灣限定作品〈珍珠奶茶〉互動裝置也在這裡首次亮相。

走到《這什麼帽子？！》展區，觀眾甚至可以戴上現場提供的帽子參與互動，親身走入作品場景中。最後的展區則直接還原 Anna & Daniel 的工作室並展出手稿，現場更提供紙筆，邀請觀眾像工作室的一員般，將靈感畫下並貼上牆面共同創作。

此外，還有「限定升級方案Wonder Pass」，解鎖專屬互動入口，進入專屬 VIP 室觀賞未公開的隱藏作品，獲得限定手作卡片素材並挑戰「尋找遺失氣球之旅」專屬任務。



而將展覽中的經典作品也推出台灣限定聯名商品，包括 hegen 展覽限定藝術聯名 PPSU 水瓶，以及將傳統鬼怪化為俏皮小精靈的 Poled AIRLUV5 風扇涼墊。