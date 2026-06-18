fb ig video search mobile ETtoday

超現實巨大珍奶亮相科教館！《奇想世界》特展邀你「走入畫面」打破AI日常

>

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

當 AI 點一下就能生成全世界的畫面，你也對此覺得厭煩嗎？讓 Netflix、Disney 都主動找上門合作的西班牙百萬 IG 創作者雙人組 Anna & Daniel，其創作自 6／19 至 9／28 於國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展登場，顛覆傳統看展「只能看、不能碰」的刻板印象，以「Step into the Story」為核心主打，直接將 超過 70 件充滿玩心的手作與實景作品，變身為大型裝置藝術互動體驗。

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

既南韓之後，台灣被選為亞洲第二站，Anna & Daniel 還為台灣觀眾量身打造新創作《珍珠奶茶》，擁有建築背景的他們，將建築美學注入細節，在 AI 時代下依然堅持手工製作道具與實景拍攝，完全運用幾何式構圖與自然光，在真實與想像之間創造出令人會心一笑的超現實畫面。  整個展覽規劃由「啟程」、「冒險」、「轉折」、「深度」 4 大主軸展開，觀眾一進場就能看到多個好玩且極具視覺震撼的亮點。

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

在《大師，請奏樂！》展區中，抽象的音樂被具體化，盆栽綠芽化身為五線譜上的音符，甚至被放大打造成高達 4 公尺的巨型裝置，讓音樂變得清晰可見。緊接著《城市奇想》展區集結了創作者在西班牙、美國、沙烏地阿拉伯和芬蘭等地的真實建築街景作品，而巨大的台灣限定作品〈珍珠奶茶〉互動裝置也在這裡首次亮相。

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

走到《這什麼帽子？！》展區，觀眾甚至可以戴上現場提供的帽子參與互動，親身走入作品場景中。最後的展區則直接還原 Anna & Daniel 的工作室並展出手稿，現場更提供紙筆，邀請觀眾像工作室的一員般，將靈感畫下並貼上牆面共同創作。

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

此外，還有「限定升級方案Wonder Pass」，解鎖專屬互動入口，進入專屬 VIP 室觀賞未公開的隱藏作品，獲得限定手作卡片素材並挑戰「尋找遺失氣球之旅」專屬任務。 

而將展覽中的經典作品也推出台灣限定聯名商品，包括 hegen 展覽限定藝術聯名 PPSU 水瓶，以及將傳統鬼怪化為俏皮小精靈的 Poled AIRLUV5 風扇涼墊。

▲國立臺灣科學教育館《A World of Wonder 奇想世界》藝術展。（圖／業者提供）

關鍵字：

藝術展覽, 互動裝置, 台灣限定, 手工創作, 科教館, A World of Wonder 奇想世界, Anna & Daniel

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

長大後朋友變少很正常！小心3種關係正在偷走你的能量

長大後朋友變少很正常！小心3種關係正在偷走你的能量

達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元 嬌蘭車用擴香美到像精品配件！3大品牌把高級香氛搬進車內 比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人 5款話題卸妝新品登場 　ORBIS奪4冠王、后推養膚卸妝膏 北部粽、南部粽誰熱量高？營養師揭端午吃粽不發胖5大關鍵 個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風 社恐人必學！7個超實用「心理學小技巧」輕鬆應對職場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面