近5成民眾產後選擇月子中心　41%爸媽擁抱二手物品「聰明省」

▲東方線上調查現代父母消費習慣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

少子化浪潮正在重塑台灣的母嬰消費市場，父母的育兒展現出「錢要花在刀口上」的兩極趨勢。根據東方線上最新公布的調查數據，現代家庭在面對產後調養與育兒需求時，越來越依賴專業分工與理性預算配置，有 47.5% 的受訪者在產後首選入住月子中心；另一方面，卻也有高達 41% 的父母張開雙臂擁抱二手母嬰用品市場，「重金買專業、短期用二手」的消費行為，反映出給孩子與母親最好的、又不想盲目揮霍的精明心理。

這項數據背後，連結的是現代父母普遍存在的育兒焦慮。調查顯示，家中有 3 歲以下幼兒的父母中，有 75.9% 擔心自己在孩子身上做錯選擇，74.7% 面對育兒風險會更謹慎消費，更有 74.1% 認為正因為孩子數量不多，所以更希望給孩子最好的。

這股「不能買錯」的強烈焦慮，讓爸媽在產後階段毫不吝嗇地尋求專業外援。調查中有 47.5% 的媽媽產後選擇月子中心，此外包括母親恢復、哺乳支持與嬰幼兒照護的專業分工服務，也逐步成為熱門支出，包含泌乳服務、寶寶游泳課、營養諮詢與臨時托育等，而傳統的月嫂服務則僅佔 3.2%。新世代家庭不再一味依靠長輩經驗，更傾向專業技術來確保產後照護的品質。

而願意在專業服務與核心健康上砸重金，並不代表新世代爸媽不熱衷於省錢。調查中高達 41% 的父母，會主動購買或使用二手母嬰商品，讓二手市場從過去的「省錢替代方案」翻轉為兼具環保與精明消費的新型育兒生活方式。

不過，爸媽在選擇二手貨時有著極其嚴格的理性防線：對於嬰兒推車、書籍／繪本、嬰幼兒衣物、餐椅與玩具等短期使用、折舊快速的品項，接受度明顯較高；但奶瓶、奶嘴與醫療健康用品等涉及衛生安全的品項，接受度便明顯降低。

不論是入住月子中心，還是購買二手用品，新世代父母在消費前都展現出極高的理性與資訊密集度。調查發現，爸媽在購買萬元以上的高單價母嬰產品或服務前，有 48.7% 的人會查網路評價、47.5% 比較不同通路價格、47.5% 查詢產品功能與效果、45.6% 比較多個品牌、34.2% 參考醫師或專家建議，僅 3.2% 會直接購買。

最能打動爸媽購買的產品特色前三名，皆由無毒／低敏（39.2%）、通過安全／皮膚測試（38.0%）與純天然／有機（37.3%）拿下，明顯勝過知名品牌或名人分享。東方線上集團指出，當孩子越少，父母越不想將就，未來的母嬰市場，誰能拿出透明成分、安全認證與具體功能證據來消弭父母「怕買錯」的焦慮，誰才能在這一波既精明又精準的消費浪潮中脫穎而出。