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Gap「夏季大促開跑」198元入手新裝！丹寧洋裝5折　台日熱銷榜單曝光

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記者鮑璿安 ／綜合報導

Gap「夏拚狂歡週」正式開跑，即日起至7月2日推出夏季優惠活動，全台門市與官網精選商品最低5折起，從經典Logo T恤、丹寧系列到夏日必備針織衫與亞麻單品通通入列，部分商品甚至下殺198元起，成為入手夏季新裝的最佳時機。

▲▼ ｇａｐ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇａｐ 。（圖／品牌提供）

▲Gap「夏拚狂歡週」正式開跑，即日起至7月2日推出夏季優惠活動，全台門市與官網精選商品最低5折起 。（圖／品牌提供）

Gap同步公開台灣、日本兩地夏季熱銷排行榜，發現消費者的購物喜好 surprisingly一致，舒適、百搭又帶有經典美式風格的設計最受歡迎。其中牛仔系列、Logo T恤與輕盈針織單品更穩居人氣前三名。本季熱銷榜中，牛仔系列高居人氣第二名，其中最值得關注的是這款水洗長袖牛仔洋裝，採用V領搭配排扣設計，結合胸前口袋細節與微收腰剪裁，穿上後自然勾勒身形曲線，兼具率性感與女人味。原價2,999元，活動期間直接下殺5折至1,499元。

▲▼ ｇａｐ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇａｐ 。（圖／品牌提供）

▲女裝水洗長袖牛仔洋裝原價$2,999，優惠價$1,499；針織衫優惠價798元。（圖／品牌提供）

今年夏天「海軍風」再度回歸，Gap推出多款鏤空針織單品，以藍白條紋為主軸，呼應夏季度假氛圍。藍白波浪紋針織背心以鏤空編織工藝打造輕盈視覺感，原價1,299元，優惠價598元。另一款翻領短袖條紋針織衫則以復古Polo領結合寬鬆輪廓，兼具休閒與文青氣息，無論搭配短褲或寬褲都能展現慵懶夏日風格，目前特價798元，堪稱小資族最值得關注的折扣單品。

此外，ZARA最受期待的夏季折扣正式登場，官網與APP於17日晚間10點率先開賣，實體門市則接棒於6月18日起展開優惠。本次折扣範圍涵蓋女裝、男裝與香水，從夏季洋裝、西裝外套、針織衫到鞋履、包款與配件都加入降價行列，成為時尚迷更新衣櫥的最佳時機！

▲▼ zara 。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA最受期待的夏季折扣正式登場，官網與APP於17日晚間10點率先開賣，實體門市則接棒於6月18日起展開優惠 。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

Gap折扣, 夏季時尚, 牛仔洋裝, 海軍風, 針織單品

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