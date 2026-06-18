Balenciaga賣起排毒果汁、能量棒！「健康系列」演繹最奢華健身房穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

如果有一天走進 Balenciaga 快閃店，迎接你的不是新包，而是一杯能加肌酸、豌豆蛋白的果昔，別懷疑，這正是品牌最新定義的奢華運動日常。Balenciaga（巴黎世家）近日發表全新 TechWear 健康概念系列，以運動、科技與高級工藝為核心，不只推出兼具機能與時尚感的服飾，更在巴黎、北京、上海與曼谷打造期間限定快閃空間，販售多款健康飲品與能量補給，把近年風靡全球的 wellness lifestyle（健康生活風格）直接搬進精品世界。





▲Balenciaga（巴黎世家）近日發表全新 TechWear 健康概念系列，於巴黎、北京、上海及曼谷打造限定快閃店，呈現一 系列專屬機能飲品與能量補給 。（圖／品牌提供）

這次快閃店最吸睛的莫過於一系列命名充滿話題感的飲品，像是果昔「Main Character」、「Momentum」、「Back to Life」，還能依照需求加入維他命油、肌酸或豌豆蛋白；果汁則有主打排毒的「Green Flag」、抗氧化的「Red Alert」、補水系「All Clear」等選項。品牌更首次與健身空間 Barry’s 合作，帶來客製化課程、Balenciaga Music 播放清單、限定視覺佈置，以及聯名飲品，重新演繹運動場景的沉浸式體驗。

由創意總監 Pierpaolo Piccioli 操刀設計的 TechWear，首次亮相於《Body & Being（身體與感知）》秋季26系列，從人體線條與動態出發，打造出兼具流線感與機能性的輪廓。高領拉鍊設計搭配反光滾邊細節，既有復古運動風格，又帶著未來感。另一件酒紅色貼身運動上衣則展現品牌對身體曲線的拿捏，側身以亮眼螢光色塊勾勒輪廓，搭配拇指孔袖口設計，充滿專業機能服語言，同時保有精品一貫的高級感。無論是健身、慢跑，或單純當作日常造型單穿，都相當有存在感。系列中的單車褲、連身衣與 leggings 也全面導入機能科技，包括透氣、速乾、吸濕排汗、抗菌與防紫外線等特性，高可視反光細節更讓穿搭能自由切換於白天與夜晚、城市與戶外之間。

同場加映New Balance與 Stone Island的聯名之作





▲STONE ISLAND | NEW BALANCE ABZORB 1890，NT$9200。（圖／品牌提供）

聯名鞋款 STONE ISLAND | NEW BALANCE ABZORB 1890，這雙鞋把經典跑鞋底子和現代機能輪廓結合，搭載全掌 ABZORB SBS 緩震系統，主打穩定舒適，同時維持俐落鞋型。鞋面以輕量防撕裂網眼布打底，外層再疊上無縫合成覆面，做出波浪狀鏤空結構，視覺上很有層次；鞋頭還加入高頻焊接反光細節，鞋舌標牌則放上 Stone Island Compass logo，聯名身份點得剛剛好。再加上絨面圍條、網格凸紋與「1890」刺繡，整雙鞋從近看更有質感，也很符合現在正熱的機能足球風。