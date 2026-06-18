Longchamp秋冬新款先筆記！超可愛燈籠包、極簡尼龍袋出遊通勤都適合

記者鮑璿安／綜合報導

跟上換季的節奏，Longchamp 2026秋冬系列以「Sweet Escape 自在啟程，風格隨行」為主題，描繪巴黎女子離開城市、走向戶外探索的旅程，將遊牧精神與法式優雅融入設計之中，從服裝到包款都圍繞著「輕裝出發」的概念展開。《ET FASHION》就整理出本季的話題款式，一次搶先掌握必買重點。





▲本季Longchamp將旅途中蒐集故事、收藏回憶的概念化為設計語言，打造兼具機能與美感的旅行夥伴。（圖／品牌提供）





▲Épure系列推出全新Camera相機包，NT$17,800。（圖／品牌提供）

本季Longchamp將旅途中蒐集故事、收藏回憶的概念化為設計語言，打造兼具機能與美感的旅行夥伴。其中，Épure系列推出全新Camera相機包，以俐落方正輪廓搭配圓形外袋設計，宛如復古底片相機般充滿辨識度，焦糖棕皮革結合品牌標誌性的俄羅斯皮革紋理，散發濃濃法式復古氣息。





▲燈籠包NT$16,500。（圖／品牌提供）



另一款吸睛新作則是燈籠包，以圓柱形結構重新演繹極簡輪廓，上半部採用清新的鼠尾草綠色調，搭配深棕色皮革細節，展現戶外探險與都會時尚之間的平衡感。斜背於身側時，簡潔卻充滿建築感的線條，彰顯本季「勇於探索」的主題精神。

經典包款Le Pliage家族也持續進化，除了擁有柔軟皮革質感的Le Pliage Xtra，適合優雅穿梭城市與旅途之間；以耐用尼龍打造的Le Pliage One則延續輕量實用特色，無論晴雨天都能輕鬆應對。本季最具話題性的設計之一，則是以網狀包體結合立體皮革花瓣裝飾打造的藝術感提袋。宛如將旅途中採集的花草與自然景色化作裝飾元素，層層堆疊的立體花瓣隨著步伐搖曳，展現浪漫且富有手工藝感的視覺效果，完美呼應Longchamp對自然與旅行的嚮往。

同場加映 Tory Burch Romy 水桶包





▲宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處 。（圖／翻攝自官網）







▲TORY BURCH Romy NT21,900。（圖／翻攝自官網）

宋雨琦同款的 Romy 水桶包，將輕盈包身與實用容量結合得恰到好處。柔軟荔枝皮革讓它看起來更鬆弛，也比較不會有正式包款的距離感；內部則配置拉鍊口袋，讓小物收納更俐落。它是一款介於精緻與隨性之間的包，很適合生活節奏快、卻仍想保留一點優雅感的都會女生。