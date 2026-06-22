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林智妍夏日穿搭美到犯規！短版馬甲、浪漫印花裙穿出超狂比例殺

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韓劇《我的王室死對頭》甜到不行、林智妍私服更犯規！短版馬甲、甜辣波點裙、丹寧洋裝，穿出超狂比例殺

▲林智妍。（圖／林智妍IG，下同）

圖文／CTWANT

今年夏天韓劇圈最爆話題，不只是《我的王室死對頭》裡林智妍和許楠儁從互懟到曖昧升溫的超強CP感，還有林智妍戲外根本像開了「夏日穿搭教科書」模式！隨著大結局進入倒數，劇迷們一邊捨不得完結、一邊狂搜她近期釋出的私服美照。從白色系洋裝、短版馬甲到印花套裝，每套都讓人忍不住想立刻複製貼上，直接穿去海邊、咖啡廳甚至週末約會都超合理。

韓劇《我的王室死對頭》甜到不行、林智妍私服更犯規！短版馬甲、甜辣波點裙、丹寧洋裝，穿出超狂比例殺

林智妍夏日穿搭：白色系洋裝＋桃紅色果凍涼鞋，最強初戀感穿搭

林智妍近期最讓人瘋狂截圖的造型之一，絕對是各種白色系洋裝搭配桃紅色果凍涼鞋。無袖白洋裝本來就自帶乾淨清爽濾鏡，另一套縐褶細節的布料，走路時會自然產生輕盈感，整個人像自帶海風吹拂特效。

韓劇《我的王室死對頭》甜到不行、林智妍私服更犯規！短版馬甲、甜辣波點裙、丹寧洋裝，穿出超狂比例殺

最厲害的是她搭配的桃紅色果凍涼鞋，高彩度鞋款不只讓造型變年輕，也很有韓妞近年流行的「微Y2K感」。如果怕駕馭不了大面積亮色，其實學林智妍這招就很夠用，一雙亮色鞋直接讓穿搭有記憶點，還超適合度假拍照。

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林智妍夏日穿搭：白色短版馬甲式背心＋白色高腰短褲，韓系辣妹感

這幾年韓國女星超愛「短版＋高腰」公式，林智妍也完全駕馭。白色馬甲式背心、俐落剪裁可以讓肩頸線條看起來更漂亮，同時又保留一點率性感，搭配高腰短褲後，整體比例直接被拉長到像開了腿長濾鏡。不會過度性感，反而有種健康又清新的氛圍，尤其夏天去海邊、音樂祭或旅行時，真的超好看。

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林智妍夏日穿搭：黑色波點短版馬甲＋高腰傘裙，復古甜辣風重新回歸

誰說波點一定很復古？林智妍這套黑色波點短版馬甲上衣搭配高腰傘裙，直接把法式甜辣感拉滿，尤其黑底白點的設計更有高級感。短版剪裁讓整體不會太過保守，而高腰傘裙則能修飾臀腿比例，走動時裙擺自然散開，超有韓劇女主角氛圍。這種套裝最適合懶得想搭配的人，因為只要一套就能直接出門，隨便配雙涼鞋或瑪莉珍鞋都很好看。

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林智妍夏日穿搭：藍色印花短版上衣＋同款印花高腰傘裙，高級度假感

林智妍很懂得用印花和材質製造夏日感，像藍色印花短版上衣搭配同款高腰傘裙，看起來就像把南法海岸的陽光直接穿上身。藍白配色本來就自帶降溫效果，再加上成套設計，很容易穿出高級度假感。

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林智妍夏日穿搭：淺色丹寧襯衫綁帶洋裝＋草編帽，度假氛圍拉滿

林智妍這套淺色丹寧襯衫綁帶洋裝搭配草編帽，則完全是韓妞最愛的旅行公式。丹寧材質帶點率性，但綁帶設計又能修飾腰身，加上草編帽後，立刻有種度假鬆弛感。

 韓劇《我的王室死對頭》甜到不行、林智妍私服更犯規！短版馬甲、甜辣波點裙、丹寧洋裝，穿出超狂比例殺

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關鍵字：

周刊王, 我的王室死對頭, 林智妍, 穿搭

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