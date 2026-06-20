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木村拓哉53歲帥成這樣太犯規　同款墨鏡爆紅！彩色鏡片＋黑框神搭配

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61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲（圖／木村拓哉IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

日劇男神木村拓哉這次直接把「大人系耍帥哲學」推到新高度！最近他為全新廣告曝光一系列帥照、又讓粉絲們暴動，親自示範：真正厲害的墨鏡，讓眼神更有故事感，更讓「透感墨鏡」正式成為日系時尚圈最新關鍵字。

身為OWNDAYS全球品牌大使的木村拓哉，全新廣告《眼神的獨白》系列第二彈，以「獻給不斷進化的大人」為主題，比起傳統強調酷感的墨鏡形象，這回更像是在討論一種成熟之後的生活態度。木村拓哉站在色彩鮮明的地鐵車廂裡，戴上帶有「煙青綠」鏡片的黑框眼鏡，整體畫面既復古又帶點未來感，完全就是日劇男主角走進時尚大片現場。尤其那句「用自己的色彩，看這個世界吧」，根本像直接對大人們下了一道時髦指令。

61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲（圖／品牌提供）

更狂的是，這支廣告裡超有電影感的列車場景居然不是CG特效，而是製作團隊在攝影棚1：1實景搭建完成。從車廂吊環、座椅到窗外流動的光影，全都是真實打造，甚至還找來20位穿著高彩度單色服裝的演員與木村互動，讓畫面有種潮流攝影與藝術展混合的氛圍。難怪連看過無數大場面的木村拓哉本人，都忍不住當場驚呼「太厲害了」。

61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲（圖／品牌提供）

而今年最值得關注的，其實是「透感彩色鏡片」這股趨勢。過去很多人對墨鏡的印象，還停留在「全黑才夠帥」，但現在真正高段位的大人感，反而是那種能隱約看見眼神的透明感。木村拓哉也大方分享自己對彩色鏡片的熱愛，當被問到私底下什麼時候最常配戴彩色鏡片，他幽默且直白地表示：「最直接的理由，就是『想耍帥的時候（笑）』。」

61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲（圖／品牌提供）

他更提到，過往會覺得戴全黑墨鏡在室內或與人談話時有些失禮、看不見眼神，但彩色鏡片色彩深淺拿捏得恰到好處，既能抵擋刺眼陽光，又能讓旁人看清眼神，在人際對話時帶來輕鬆自在的氛圍。除了廣告配戴的「煙青綠」，他也想嘗試看看「淡鵝黃」鏡片在日常不同風格中隨心切換。

61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲（圖／木村拓哉IG）

對於這波Color Lens趨勢，木村拓哉更鼓勵所有大人們勇敢展現魅力：「如果大人們自己都不願意耍帥，年輕世代也不會覺得『這個人很帥、好想變成他那樣』。只要戴上眼鏡讓自己更有自信、心情被提升，那份正面能量也會感染周圍的人！」

61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲（圖／木村拓哉IG）

這次木村拓哉配戴的煙青綠鏡片，非常適合亞洲人日常穿搭。搭配黑框有種低調高級感，不會過度浮誇，又能讓整體造型多一點層次。如果平常偏愛極簡穿搭的人，今年真的可以試著從淡色鏡片開始入門。像淡鵝黃、淺灰藍、煙燻茶色，都是現在日韓街頭很紅的色系，不只能修飾臉部輪廓，還會讓穿搭看起來更有氣場。

61歲帥成這樣太犯規！木村拓哉同款「透感墨鏡」爆紅，彩色鏡片＋黑框神搭配今夏必備

▲BACK in BLACK 黑框系列（OB2020G-5A C1黑色，搭配Color Lens 煙青綠）。（圖／木村拓哉IG、品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 木村拓哉, 墨鏡

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