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「嫁不出去不是最慘，嫁錯人才是進階災難」大齡女子必學戀愛毒雞湯

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

不少大齡女子在面對感情時，多少都會出現一種隱形焦慮，害怕年紀越來越大、選擇越來越少，甚至擔心自己再不戀愛、再不結婚，就會被人生進度淘汰，但感情最怕的不是晚一點遇到，而是因為恐慌而隨便抓一個人上岸，與其把婚姻當成脫離焦慮的出口，不如先看清楚，有些急著開始的關係，未必是幸福，可能只是另一種更長期的消耗。

▲。（圖／IG）

＃嫁不出去不是最慘，嫁錯人才是進階災難

很多人焦慮的原因，是怕自己年紀到了還沒有人要，但現實是，婚姻不是人生保證書，也不是只要結了婚就能自動幸福，嫁不出去頂多是偶爾被親戚問候，嫁錯人卻可能是每天都在替別人的情緒、債務、媽寶性格和低品質陪伴收拾爛攤子，與其因為害怕空窗而降低標準，不如記得，單身只是狀態，錯的人才是真正的消耗。

＃不是沒人愛你，是你太急著把普通關心當救命繩

焦慮的時候，人很容易把一點點好意放大成愛，把對方回訊息、請吃飯、說幾句曖昧話，都解讀成命運安排，但真正穩定的感情，不會只靠零碎糖分支撐，也不需要你一直替對方找藉口，當你越急著想被愛，就越容易忽略不適合的細節，與其急著判斷他是不是答案，不如先看清楚，他到底是認真想靠近你，還是只是剛好路過你的孤單。

＃年紀不是問題，怕孤單到失去判斷力才是問題

大齡女子最需要放下的，不是戀愛期待，而是把年齡當成倒數計時的恐慌感，因為真正會讓人受傷的，往往不是晚一點遇見對的人，而是因為害怕孤單，所以明明覺得不對勁還硬要繼續，明明被冷落還說服自己要體諒，明明價值觀不合還催眠自己可以磨合，年紀會增加的是經驗，不是讓你拿來委屈自己的理由，越成熟越要懂得，能讓你變差的人，再及時出現都不值得。

關鍵字：

戀愛, 愛情, 個性

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