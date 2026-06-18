是防曬也是精華！獨家「0感空氣膜」一抹無感太清爽

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

不只是抵抗紫外線，現在的防曬同時又要兼具多重功能，像是潤色或是精華護膚，讓忙碌的族群一瓶就可以解決肌膚多重困擾，甚至還能越塗越年輕，以下就分享多款養膚級防曬，不僅質地水潤輕盈，更是可以達到保濕效果，快速一抹就能出門。

＃理膚寶水 安得利UVAIR空氣感極效精華防曬，50ml、售價940元

敏感肌首選理膚寶水的防曬向來深受粉絲愛戴，其超強的防護效果更是放膽曬太陽的首選，在2026年科技再度全面進化，搭載獨家AIRLICIUMTM 0感空氣膜，一抹極致清爽裸透，同時能夠長效控油抗汗，50%高效精華級基底，溫泉水基底搭配玻尿酸、菸鹼醯胺與維他命E，養膚防曬兩不誤。

＃ORBIS 超全能盈白精華防曬乳－光感薔薇，售價1250元

以精品級防曬為概念，4月甫上市的超全能盈白精華防曬乳，水感質地廣受好評，近期再度推出具有潤色效果的光感薔薇款式，淡淡的粉色乳液質地一抹秒速提亮膚色，修飾暗沉蠟黃，POLA集團獨家科技「瞬效光盾防護」讓防曬更加穩固抗汗之外，更能促進養護配方肌源賦活因子吸收，同時達到外抵抗、內養護雙重效果。

＃怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳，35mL、售價1150元

網友口碑好評的美肌膠原乳一抹水潤澎彈，用過的人都回不去，繼經典小金管、粉紅潤色款之後，再度為此系列增添第四支成員「蜜桃小金管」，超自然的提亮效果不管是暖黃肌還是冷白肌都可以輕鬆上手，打造沒有粉感的水煮蛋美肌，搭載資生堂旗下最強的獨家膠原修護「3D凝光精萃」讓肌膚瞬間飽滿澎潤，散發極致年輕光采。

即日起至9月15日，凡於抿茶門市購買任一聯名膠原美肌特調，即可獲得限量獨家 「定格美肌小相機造型體驗組」（內含膠原多效美肌乳體驗禮*2＋膠原新肌光速精華體驗禮*1）。