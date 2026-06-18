減脂早餐吃什麼瘦最快？營養師點名5種優質蛋白質

▲豬里肌肉脂肪含量較低，適合作為早餐的蛋白質攝取。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人減肥時會選擇少吃一餐，甚至直接跳過早餐，但營養師孫語霙提醒，早餐吃對比吃少更重要。有研究發現，相較於高碳水化合物早餐，高蛋白早餐不僅能增加飽足感，也更有助於體脂管理與肌肉維持，同時她也點名營5種超市就能買到的優質蛋白質，讓減脂期間的早餐吃得簡單又有飽足感。

#特濃豆漿

一個馬克杯約300毫升的特濃豆漿，蛋白質含量約相當於2顆雞蛋，不僅方便取得，也比含糖飲品更具飽足感。

#希臘優格

希臘優格則被視為濃縮版優格，蛋白質含量約為一般優格的2倍，特別適合有運動習慣或希望增肌減脂的人。

#雞蛋

雞蛋一直是營養師推薦的優質蛋白質來源之一，含有完整必需胺基酸，營養密度高。若無特殊健康限制，早餐攝取1至2顆雞蛋通常沒有問題。

#水煮鮪魚罐頭

若家中沒有準備雞胸肉，水煮鮪魚罐頭也是不錯的選擇，一罐約可提供18公克蛋白質，熱量卻相對較低，方便作為早餐搭配。

#豬里肌

豬里肌也是常被忽略的高蛋白食材。相較部分部位脂肪含量較低，同時富含維生素B1，有助於能量代謝與維持日常活力，適合作為早餐蛋白質來源之一。