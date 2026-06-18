睡不好真的會變胖！營養師曝睡眠債後果　周末補眠也救不回

▲長期睡眠不足容易養成易胖體質。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人平日晚睡，總以為能在周末把睡眠補回來，但有研究發現，補眠雖能改善疲勞，但卻無法修復身體一周以來的代謝損害，營養師杯蓋也指出，睡不飽除了精神不濟之外，睡眠債還不清還會有以下7大危害，如果正努力減脂卻始終看不到成果，問題可能不在飲食，而是在每天少睡的那幾個小時。

1. 胰島素敏感性驟降 身體開始不容易代謝糖分

研究發現，連續一周每晚僅睡5.5小時，胰島素敏感性可能下降19%。胰島素就像身體搬運葡萄糖的鑰匙，當敏感性下降，血液中的葡萄糖更難被利用，容易增加代謝負擔，長期下來不僅影響體重控制，也可能提高代謝相關疾病風險。

2. 肥胖風險顯著增加 短眠族更容易發胖

許多人以為變胖只是吃太多、動太少，但睡眠其實也是關鍵因素。研究指出，每晚睡眠少於6小時的成人，肥胖風險可能增加55%。當睡眠不足時，身體更容易儲存脂肪，也更傾向選擇高糖、高油脂食物來快速補充能量。

3. 飢餓素升高、瘦素下降 讓你越睡越想吃

睡眠不足最直接的影響之一就是食慾失控。當睡眠時間減少，體內飢餓素（Ghrelin）會增加，促使大腦產生進食慾望；同時負責傳遞飽足感的瘦素（Leptin）則會下降。

4. 代謝影響可能等同體重增加

營養師杯蓋分享，有研究指出，一周睡眠不足所造成的胰島素敏感性下降程度，代謝影響甚至接近增加約8公斤體重。雖然不代表真的胖了8公斤，但從代謝角度來看，身體運作效率確實可能出現明顯變化。

5. 週末補眠 無法完全還清睡眠債

很多人習慣平日少睡，周末再一次睡個夠。但研究發現，補眠雖然能改善疲勞感與精神狀態，卻無法完全修復一整周累積的代謝損害。尤其胰島素敏感性、荷爾蒙調節與生理時鐘的混亂，並不會因為多睡兩天就完全恢復。

6. 睡眠品質比睡多久更重要

不少人以為只要睡滿8小時就夠了，但如果整晚頻繁醒來、淺眠或睡眠中斷，修復效果仍然有限。營養師杯蓋指出，7小時高品質睡眠，往往比9小時斷斷續續的睡眠更有助於身體恢復與代謝平衡。

7. 做好3件事 比吃保健品更有用

想改善睡眠品質，不一定要依賴保健食品，營養師杯蓋建議，先從生活習慣調整開始。包括將臥室溫度維持在約22°C、睡前1小時避免使用手機與平板等發光螢幕，以及每天固定時間上床睡覺。