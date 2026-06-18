fb ig video search mobile ETtoday

睡不好真的會變胖！營養師曝睡眠債後果　周末補眠也救不回

>

▲▼睡眠債後果。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲長期睡眠不足容易養成易胖體質。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人平日晚睡，總以為能在周末把睡眠補回來，但有研究發現，補眠雖能改善疲勞，但卻無法修復身體一周以來的代謝損害，營養師杯蓋也指出，睡不飽除了精神不濟之外，睡眠債還不清還會有以下7大危害，如果正努力減脂卻始終看不到成果，問題可能不在飲食，而是在每天少睡的那幾個小時。

1. 胰島素敏感性驟降　身體開始不容易代謝糖分

研究發現，連續一周每晚僅睡5.5小時，胰島素敏感性可能下降19%。胰島素就像身體搬運葡萄糖的鑰匙，當敏感性下降，血液中的葡萄糖更難被利用，容易增加代謝負擔，長期下來不僅影響體重控制，也可能提高代謝相關疾病風險。

2. 肥胖風險顯著增加　短眠族更容易發胖

許多人以為變胖只是吃太多、動太少，但睡眠其實也是關鍵因素。研究指出，每晚睡眠少於6小時的成人，肥胖風險可能增加55%。當睡眠不足時，身體更容易儲存脂肪，也更傾向選擇高糖、高油脂食物來快速補充能量。

3. 飢餓素升高、瘦素下降　讓你越睡越想吃

睡眠不足最直接的影響之一就是食慾失控。當睡眠時間減少，體內飢餓素（Ghrelin）會增加，促使大腦產生進食慾望；同時負責傳遞飽足感的瘦素（Leptin）則會下降。

4. 代謝影響可能等同體重增加

營養師杯蓋分享，有研究指出，一周睡眠不足所造成的胰島素敏感性下降程度，代謝影響甚至接近增加約8公斤體重。雖然不代表真的胖了8公斤，但從代謝角度來看，身體運作效率確實可能出現明顯變化。

5. 週末補眠　無法完全還清睡眠債

很多人習慣平日少睡，周末再一次睡個夠。但研究發現，補眠雖然能改善疲勞感與精神狀態，卻無法完全修復一整周累積的代謝損害。尤其胰島素敏感性、荷爾蒙調節與生理時鐘的混亂，並不會因為多睡兩天就完全恢復。

6. 睡眠品質比睡多久更重要

不少人以為只要睡滿8小時就夠了，但如果整晚頻繁醒來、淺眠或睡眠中斷，修復效果仍然有限。營養師杯蓋指出，7小時高品質睡眠，往往比9小時斷斷續續的睡眠更有助於身體恢復與代謝平衡。

7. 做好3件事　比吃保健品更有用

想改善睡眠品質，不一定要依賴保健食品，營養師杯蓋建議，先從生活習慣調整開始。包括將臥室溫度維持在約22°C、睡前1小時避免使用手機與平板等發光螢幕，以及每天固定時間上床睡覺。

關鍵字：

睡眠債, 減脂, 肥胖風險, 代謝健康, 睡眠品質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

新光三越天母店傳收攤　業者直球回應

新光三越天母店傳收攤　業者直球回應

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

長大後朋友變少很正常！小心3種關係正在偷走你的能量 一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福 北部粽、南部粽誰熱量高？營養師揭端午吃粽不發胖5大關鍵 比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人 嬌蘭車用擴香美到像精品配件！3大品牌把高級香氛搬進車內 達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元 社恐人必學！7個超實用「心理學小技巧」輕鬆應對職場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面