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高齡換照新制上路！眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

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▲▼高齡配鏡。（圖／品牌提供）

▲JINS驗光師會針對客人狀況和需求，推薦適合的鏡框和鏡片。

記者曾怡嘉／台北報導

高齡駕駛換照新制已正式上路，換照年齡從75歲下修至70歲，其中，視力更是重要檢查項目之一，林口長庚醫院眼科部部長黃奕修提醒，70歲是眼睛退化的重要分水嶺，若有需求，除了尋求專業醫師幫助，挑選適合的眼鏡也是關鍵。

隨著年齡增長，眼睛功能也會逐漸退化，黃奕修指出，70歲後常見的眼部問題包括白內障、青光眼、黃斑部病變，以及視覺對比敏感度下降、反應速度變慢等情況。尤其在陰天、下雨天或夜間開車時，環境光線不足，對比度下降，若本身又有白內障或視網膜病變，視線可能變得更加模糊，增加辨識路況的困難度。

針對仍有駕駛需求的高齡族群，黃奕修提醒兩大重點，第一，選擇能提升對比度的功能型鏡片，例如駕駛鏡片或防眩光鏡片，這類鏡片有助於降低車燈眩光干擾，提升陰雨天、夜間或逆光環境下的視覺辨識能力，讓路況看得更清楚。

第二，配鏡時應以看遠舒適度為優先，開車最重要的是清楚辨識遠方路況、交通號誌及其他車輛動態。黃奕修提醒，並非度數越深越好，如果配鏡度數過度矯正，眼睛必須額外調節，看近處的儀表板或導航時反而容易出現模糊、疲勞、頭暈等不適。

不少長輩平時使用多焦點眼鏡，但實際開車時未必是最理想選擇。黃奕修表示，通常會建議準備一副專門用於開車的眼鏡，以最精準且舒適的看遠度數作為主要考量，也建議銀髮族每半年接受一次完整視力與眼底檢查，及早追蹤白內障、青光眼與黃斑部病變等問題。

▲▼高齡配鏡。（圖／品牌提供）

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▲▼高齡配鏡。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

標籤:**高齡駕駛, 換照新制, 視力檢查, 眼鏡選擇, 行車安全

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