《黑白大廚2》孫鍾元首來台驚喜「豆花是甜的」　帥戴BLANCPAIN月相錶全場尖叫

▲BLANCPAIN台北101限時專賣店。（品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

瑞士製錶品牌BLANCPAIN（寶珀）在台北101開設限時專賣店，由米其林三星主廚林恬耀（Jimmy Lim）及參與《黑白大廚2》而大紅的韓國主廚孫鍾元站台。現場聚集眾多孫鍾元的粉絲，讓林恬耀笑言：「看到孫太太的威力了！」這是孫鍾元首度訪台，他表示最先吃到的台灣美食是豆花，由於韓國只有豆腐鍋，豆花有點類似卻是甜的，讓他印象深刻。

▲林恬耀（左）、孫鍾元現身台北101的BLANCPAIN限時專賣店。

孫鍾元是韓國唯一同時擁有兩家米其林一星餐廳的主廚，分別為法式料理的L’Amant Secret以及現代韓式料理的Eatanic Garden，林恬耀在台中經營的JL Studio則摘下米其林三星的榮耀，他讓家鄉新加坡的美食發光，BLANCPAIN與頂級餐飲界持續合作至今已40年，孫鍾元自2022年成為品牌摯友，Jimmy則是近期正式加入，與品牌共同攜手延展Art de Vivre（法語：生活藝術）的理念。

▲林恬耀佩戴BLANCPAIN五十噚系列潛水自動腕錶，1,066,000元。

兩名主廚談到最想吃對方的哪一道料理？孫鍾元好奇林恬耀以季節食材入菜、酸甜口味的魚，林恬耀則想一嚐孫鍾元經常在IG上分享的韓式冷盤沙拉，而料理過程中最珍貴的時刻，孫鍾元說：「當一道菜完成後，我親手端上桌，看著客人品嚐第一口時享受的表情，過程短但總留下很深的記憶。」林恬耀的想法完全不同，他說：「我覺得在菜還沒出來前，發想的過程最好玩，好像一種把時間全部放在盤子裡的感覺。」

首度來台一定要大啖美食，孫鍾元最先吃到的是豆花，在韓國有各式豆腐鍋，讓他認為豆花像主食但又不是，而且是甜的讓他很驚喜，必吃的牛肉麵、鼎泰豐也在他的清單上，甚至想一嚐臭豆腐的滋味。

▲孫鍾元佩戴BLANCPAIN Villeret系列全日曆月相腕錶，1,021,000元。

被稱為國民好感男的孫鍾元，佩戴BLANCPAIN Villeret系列全日曆月相腕錶溫文帥氣，他卻謙虛覺得自己不算有魅力，「可能當我有自信的時候比較有魅力吧，在工作、當主廚的時候。」與BLANCPAIN合作多年，他透露每天會依照要去的場合、穿著等等，選擇適合的腕錶，除了手上的月相錶外，五十噚系列也是他的心頭好。

▲BLANCPAIN台北101限時專賣店獨賣，Villeret Ultraplate超薄腕錶38mm，336,000元。



▲Blancpain Ladybird Colors系列Diamond Bloom月相腕錶，3,740,000元。

BLANCPAIN在台北101的限時專賣店，由瑞士總部操刀設計，運用明亮與溫暖的質材與色調，打造如家一般的雅緻空間，為慶祝開幕，祭出全球首發的38mm Villeret Ultraplate系列超薄腕錶，並有蛋白石色面盤搭配絲絨面橄欖綠鱷魚皮錶帶的獨賣款，很值得前往鑑賞。

▲BLANCPAIN台北101限時專賣店。

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期間限定店除了有全新Color Blossom高級珠寶系列及腕錶、各式經典系列，也搶先上市Color Blossom高級珠寶系列中的七夕限定款，由紅玉髓及密鑲鑽石打造的吊墜，此外還有白色珍珠母貝或孔雀石密鑲鑽石吊墜、雙面紅玉髓及鑽石長項鍊等，皆為獨家之作。LV台灣官方LINE帳號並推出「虛擬試戴」功能，可以先看看哪一款最適合自己，十分貼心。

▲LV高級珠寶暨腕錶期間限定店獨家商品，Color Blossom紅玉髓及鑽石長項鍊，1,220,000元。



▲Stray Kids成員Felix佩戴LV高級珠寶。