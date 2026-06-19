金宇彬機場造型男神質感！拎Ralph Lauren經典Ricky包啟程米蘭看秀

記者鮑璿安／綜合報導

韓星金宇彬被捕捉到現身機場，啟程前往米蘭出席Ralph Lauren 2027春季男裝大秀，他以一身Ralph Lauren Purple Label造型亮相，身高188公分的他憑藉挺拔身形與從容氣場，將看似簡約的單品穿出不費力的奢華質感。





▲金宇彬手提深棕色Ricky Bag。（圖／品牌提供）

金宇彬內搭米白色圓領針織衫，柔和色調為整體穿搭注入輕盈氛圍，外層則選擇黑色真絲亞麻混紡工裝外套。不同於傳統工裝的粗獷印象，真絲與亞麻材質的結合增添細膩光澤感，加上多口袋設計與寬鬆剪裁，兼具機能與時尚態度。再以棕色皮帶和麂皮綁帶樂福鞋作為點綴，為整體造型增添義式度假風格。

全身最吸睛的焦點，莫過於金宇彬手提的深棕色Ricky Bag。這款被視為Ralph Lauren經典代表作的包款，以俐落大器輪廓搭配品牌標誌性鎖頭細節聞名，不僅擁有足夠的收納空間，更融合旅行實用性與低調奢華美學。隨著米蘭男裝周登場，金宇彬此次以Ralph Lauren Purple Label演繹當代男士的旅行著裝範本，也讓人更加期待他即將現身的Ralph Lauren 2027春季男裝大秀。

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夏天最有度假感的打卡景點出現了！TOMMY HILFIGER即日起至6月21日於台北101購物中心打造期間限定「夏日航海假期」快閃店，以美式航海文化為靈感，將帆船、帆布與品牌標誌性的紅白藍元素搬進百貨空間，粉絲們也能夠捕捉到Jisoo的形象照，讓人提前感受陽光與海風交織的夏季度假氛圍。





▲TOMMY HILFIGER即日起至6月21日於台北101購物中心打造期間限定「夏日航海假期」快閃店，以美式航海文化為靈感 。（圖／品牌提供）

此次快閃店以木質結構搭配大量帆船裝置，結合開放式空間設計與航海元素細節，打造沉浸式體驗場景。現場更設有專屬拍照區與照片列印體驗，讓民眾把夏日回憶直接帶回家；此外，位於台北101 B1門市同步推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可親手製作專屬吊飾，增添互動樂趣。