Maison Margiela全球首間「透視店」在信義！全新波點分趾鞋可愛滿分

記者鮑璿安／台北報導

Maison Margiela正式進駐微風信義，並打造品牌全球首間「透視概念設計店」，將一貫擅長的解構語言從服裝延伸至空間設計，店內也完整引進最新男女成衣、鞋履、包款及小型皮件系列。其中最受矚目的全新波點Tabi芭蕾舞鞋更是限定款式，升級高甜版本！





▲Maison Margiela正式進駐微風信義，並打造品牌全球首間「透視概念設計店」，將一貫擅長的解構語言從服裝延伸至空間設計 。（圖／品牌提供）

近年深受Kylie Jenner、Jacob Elordi、朴寶劍及《魷魚遊戲》演員李瑜美等時尚名人喜愛的Maison Margiela，以一雙分趾鞋登上Lyst榜單，可說是近年來大勢的流行單品，這次Maison Margiela微風信義新店以透明材質、外露結構與開放式陳列構成主體，將原本隱藏於建築結構中的細節轉化為視覺焦點，讓空間本身成為品牌創意的一部分。入口處的大型四角縫線燈箱更重新演繹Maison Margiela最具代表性的品牌符號，模糊櫥窗與店內場域界線，呼應品牌長年關注的解構與重組概念。





▲Maison Margiela 波點Tabi芭蕾舞鞋NT$44,400 。（圖／品牌提供）





▲Maison Margiela駝色Tabi穆勒鞋 NT$39,900 。（圖／品牌提供）

經典Tabi系列持續擔任主角，本季推出全新波點Tabi芭蕾舞鞋，靈感來自品牌歷史檔案中的芭蕾舞鞋設計，在招牌分趾輪廓上灑滿繽紛彩色波點，為向來帶有前衛感的Tabi注入輕盈俏皮的夏日氛圍。另一款駝色Tabi穆勒鞋則以柔軟麂皮材質結合大尺寸金屬扣環設計，兼具舒適度與造型感，延續品牌對材質與輪廓實驗的探索。





▲Maison Margiela全新East West Box Bag NT$73, 000 。（圖／品牌提供）



最受矚目的包款之一為全新East West Box Bag，以近年熱門的East-West橫向比例打造修長輪廓，靈感來自經典法國長棍麵包造型，勃艮第紅色款展現濃厚復古氣息，而黑色版本則更具都會感。包身兩側點綴品牌標誌性的四角縫線細節，在極簡線條中展現高辨識度，也體現Maison Margiela低調卻鮮明的設計哲學。

同場加映

Balenciaga（巴黎世家）近日發表全新 TechWear 健康概念系列，以運動、科技與高級工藝為核心，不只推出兼具機能與時尚感的服飾，更在巴黎、北京、上海與曼谷打造期間限定快閃空間，販售多款健康飲品與能量補給，把近年風靡全球的 wellness lifestyle（健康生活風格）直接搬進精品世界。





▲Balenciaga（巴黎世家）近日發表全新 TechWear 健康概念系列，於巴黎、北京、上海及曼谷打造限定快閃店，呈現一 系列專屬機能飲品與能量補給 。（圖／品牌提供）

這次快閃店最吸睛的莫過於一系列命名充滿話題感的飲品，像是果昔「Main Character」、「Momentum」、「Back to Life」，還能依照需求加入維他命油、肌酸或豌豆蛋白；果汁則有主打排毒的「Green Flag」、抗氧化的「Red Alert」、補水系「All Clear」等選項。品牌更首次與健身空間 Barry’s 合作，帶來客製化課程、Balenciaga Music 播放清單、限定視覺佈置，以及聯名飲品，重新演繹運動場景的沉浸式體驗。