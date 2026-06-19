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Max Mara75周年大秀登上海！旗袍碰撞義式剪裁、復刻神級大衣限量200件

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記者鮑璿安／綜合報導

Max Mara以標誌性的大衣單品屹立不搖多年，為慶祝品牌創立75周年，日前於上海龍美術館（西岸館）發表2027 Resort系列，同步揭幕大型品牌檔案展《The Max!》，透過時裝、藝術與歷史交織的方式，將不敗的優雅精神持續深化。也帶來三款典藏復刻大衣，唯有經典是永不過時。

本季2027 Resort系列以「Kinetic Chic」為主題，將目光從單一繆思轉向所有Max Mara女性。設計團隊從品牌檔案庫中汲取靈感，重新詮釋那些歷久彌新的經典輪廓。秀場上最引人注目的依然是品牌招牌駝色大衣，寬鬆流暢的線條、柔軟垂墜的羊絨面料，以及俐落腰帶勾勒出的身形比例，展現Max Mara最擅長的不費力高級感。

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara以標誌性的大衣單品屹立不搖多年，為慶祝品牌創立75周年，日前於上海龍美術館（西岸館）發表2027 Resort系列。（圖／品牌提供）

除了經典駝色，本季也延伸出干邑色、巧克力棕、米白與經典Max Mara紅等豐富色調，搭配皮革拼接、結構式剪裁與立體輪廓，為極簡主義注入更多當代氣息。「紐約也許是個不夜城，但上海，甚至連坐下休息的時間都沒有...」《紐約客》知名作家Patricia Marx的一句話成為本季縮影，品牌向上海致意，將旗袍線條、盤扣細節與絲綢工藝巧妙融入系列之中，讓義大利工藝與東方美學碰撞出新的火花。

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

與大秀同步開幕的《The Max!》展覽則像是一場品牌時光之旅，由法國時尚史學家暨策展人Olivier Saillard操刀，透過服裝原型、設計草圖、廣告影像與珍貴文獻，猶如乘坐時光機一般。為紀念75周年，品牌更特別推出三款典藏復刻大衣，包括1994年的Meridian、1998年的Millenia以及2015年的Metric。當中最具代表性的Meridian，以斗篷式輪廓與寬闊廓形聞名，被視為Oversized大衣的先驅之作；此次復刻版選用頂級純喀什米爾羊絨打造，保留原版比例與細節。三款作品皆附上專屬編號與原始設計草圖，每款全球僅限量200件，無疑成為收藏家夢寐以求的逸品。

同場加映

▲▼ Berluti。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti。（圖／品牌提供）

▲Berluti以「當代優雅」為題，描繪一種能自在穿梭不同生活場景的男性形象，從商務、旅行到日常移動，穿得更加沉穩俐落。（圖／品牌提供）

法國精品品牌Berluti 持久耐用的皮革工藝擄獲無數時尚迷，2026 秋冬系列將焦點放回男士衣櫥最耐看的核心，本季鞋履依舊是 Berluti 的靈魂亮點，靴款更被推上主角位置。像是以 Venezia 小牛皮打造的 Rombo 靴，取材自經典騎士靴語彙，中筒比例拿捏得恰到好處，搭配固特異沿條結構與防滑橡膠鞋底，讓實穿性與精緻感並行；重新演繹的 Alessio 切爾西靴則加入更輕盈柔韌的 EVA 外底，在俐落輪廓中多了舒適腳感。畫面中的雕花短靴，也延續 Berluti 最擅長的優雅底蘊，把男士鞋履的分寸感拿捏得極準。

關鍵字：

MaxMara, 75周年, 大衣設計, 時尚展覽, 上海系列

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