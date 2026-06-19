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情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣

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▲星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲情商低的人都有「5特點」。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

所謂高情商，不代表永遠溫柔討喜，而是懂得辨識自己的情緒、理解他人感受，並用適當方式回應。然而生活中總有些人，一開口就讓氣氛降到冰點，或是不自覺消耗身邊人的能量。情商不足的人通常會反覆出現幾種共同特徵，不妨檢視自己是否也曾不小心踩中這些地雷。

1. 習慣把責任推給別人

情商較低的人往往缺乏自我覺察能力，遇到問題時第一反應不是檢討自己，而是急著尋找外部原因。工作失誤怪同事、感情出問題怪另一半不體貼，甚至連生活不順都歸咎於環境。長期下來，不僅難以成長，也容易讓周遭的人感到疲憊。真正成熟的人明白，承認自己的不足並非示弱，而是改變的開始。

2. 不懂換位思考

高情商的重要能力之一，就是理解他人的處境與感受。但情商較低的人常以自己的角度看待所有事情，認為「我覺得沒什麼」別人也不該介意。當朋友傾訴煩惱時急著說教，或是在他人失落時回應「這有什麼好難過」，看似直率，其實容易讓人感到不被理解。缺乏同理心的人際關係，通常也難以建立深層連結。

3. 情緒一來就失控

每個人都會生氣、焦慮或難過，但情商高低的差別在於如何處理情緒。情商較低的人容易被情緒牽著走，可能因一句批評就暴怒、因一次挫折就陷入負面循環，甚至把情緒發洩到無關的人身上。這種反應不僅傷害關係，也容易讓自己長期處於高壓狀態。

4. 聽不進不同意見

許多人以為堅持己見是自信，但過度排斥不同聲音，反而可能是情商不足的表現。當別人提出建議或不同看法時，立刻反駁、防衛甚至惱羞成怒，往往反映出內心的不安全感。真正高情商的人懂得區分「被否定」與「被建議」的差別，也願意從不同觀點中獲得新的啟發。

5. 說話總是只顧自己舒服

有些人習慣想到什麼就說什麼，自認真誠，卻忽略話語帶給別人的感受。情商低不一定是故意傷人，而是缺乏對人際界線的敏感度。例如公開揭人短處、用玩笑包裝批評，或經常打斷別人說話，都可能在不知不覺中消耗人際好感。溝通的重點從來不是把話說出去，而是讓對方願意聽進去。

關鍵字：

標籤:**情商, EQ, 人際關係, 職場技巧, 情緒管理

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