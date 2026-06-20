端午吃粽真的會胖？營養師揭體重暴增真相：不一定都是脂肪

▲ 建議將粽子視為正餐主食，同時搭配足量蔬菜、水果與白開水，並減少醬料使用量，才能兼顧美味與健康。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人擔心連假期間粽子吃太多，體重數字直線上升，營養師高敏敏分享，根據國民健康署資料，一顆傳統肉粽熱量約450至700大卡，相當於1.5至2碗白飯的熱量。不過營養師也提醒，端午後量體重發現暴增1至3公斤，未必全都是脂肪增加，背後其實還有水腫、肝醣儲存與腸胃內容物增加等因素。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#連假多吃幾顆粽子 真的會胖多少？

許多人會在端午連假期間把粽子當正餐吃，早餐一顆、下午再來一顆，晚餐配菜又吃半顆，一天下來額外攝取超過1000大卡並不少見。理論上，人體累積約7700大卡才會增加1公斤脂肪，如果連假3天每天多攝取500大卡，總共約1500大卡，換算下來約增加0.2公斤脂肪，也就是說，即使短時間吃多了，真正增加的脂肪其實沒有想像中那麼多。

#為什麼隔天體重卻可能暴增1至3公斤？

營養師高敏敏指出，粽子的特色在於高澱粉、高油脂及高鈉含量。當大量攝取糯米等澱粉時，身體會將葡萄糖儲存為肝醣，而肝醣本身會攜帶水分；再加上粽子中的鈉含量偏高，容易造成水分滯留。此外，短時間內吃進較多食物，腸胃道內未消化的內容物也會增加體重數字。因此胖的1至3公斤，其實很大一部分來自水腫、肝醣與食物殘留，而非全部轉化成脂肪。

#端午後最常見的不只是變胖

除了體重增加，營養師表示，端午節後門診更常見的是腸胃與代謝問題。由於糯米較難消化，加上肉粽通常油脂含量較高，因此容易出現胃脹氣、消化不良、胃食道逆流及便秘等情況。若本身有糖尿病、高血壓、高血脂或腎臟疾病，更要留意血糖波動、血壓升高與水腫問題。

以鈉含量來看，市售肉粽平均約含600至1200毫克鈉。若再搭配甜辣醬、醬油膏或辣椒醬食用，很容易超過一餐建議攝取量。世界衛生組織建議成人每日鈉攝取量不超過2000毫克，有些人兩顆粽子加上醬料，一天幾乎就已接近上限。

#真正的問題可能不是粽子本身

營養師表示，許多人以為端午發胖全是粽子的錯，但更常見的問題其實是飲食失衡。當粽子取代蔬菜，膳食纖維攝取不足，又缺少水果補充，再搭配含糖飲料，不僅容易增加熱量，也會提高腸胃負擔與代謝壓力。