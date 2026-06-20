晚上吃宵夜會發胖？營養師揭7個真相：發胖關鍵其實不是時間

記者曾怡嘉／台北報導 圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作）

「晚上8點後不要吃東西」、「宵夜是減肥大忌」是不少人耳熟能詳的減重觀念。不過營養師杯蓋表示，晚餐後進食不等於一定會變胖，真正影響體重的關鍵其實是總熱量攝取與食物選擇。關於晚上吃東西與代謝的關係，有7件事值得先了解。

1. 發胖關鍵不是時間，而是熱量

許多人認為晚上吃東西特別容易囤積脂肪，但從減脂角度來看，只要一天總熱量沒有超標，甚至維持熱量赤字，晚餐後進食並不會直接導致脂肪增加。真正讓人變胖的原因，仍是長期攝取熱量高於消耗量。

2. 白天代謝效率確實較好

雖然時間本身不會讓人變胖，但人體的生理時鐘確實會影響代謝。研究發現，早晨與中午的胰島素敏感性通常優於晚上，因此相同食物在白天攝取時，血糖波動較小，身體利用能量的效率也相對較佳。

3. 睡前吃太飽可能影響睡眠

若睡前1至2小時吃下高糖、高油脂食物，容易增加腸胃負擔，影響睡眠品質。當睡眠深度不足，不僅隔天精神較差，也可能影響飢餓素與瘦素分泌，讓人更容易感到飢餓。

4. 深夜進食問題在於「額外攝取」

營養師杯蓋指出，多數人發胖不是因為吃得晚，而是在三餐之外又額外攝取熱量。例如宵夜搭配炸物、甜點或含糖飲料，才是造成熱量超標的主因，因此問題其實在於「多吃」，而不是「晚吃」。

5. 睡前蛋白質反而可能有益

研究顯示，睡前適量補充蛋白質，例如低脂優格或酪蛋白來源，有助於夜間肌肉蛋白質合成。對於有規律運動或正在增肌減脂的人來說，若整天熱量控制得宜，睡前補充蛋白質並不會增加脂肪。

6. 輪班族代謝風險較高

夜班工作者因工作時間與生理時鐘不同步，較容易出現代謝失調問題。研究發現，輪班族肥胖、糖尿病及代謝症候群風險相對較高，因此更需要規律安排進食時間與飲食內容。

7. 宵夜選擇比吃不吃更重要

如果真的肚子餓，與其硬撐到睡不著，不如選擇低熱量、高蛋白食物，例如低脂優格、水煮蛋或無糖豆漿。相較之下，油炸食物、泡麵與含糖飲料則較容易造成熱量超標。