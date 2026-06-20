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你身邊一定有這種人！愛笑的女生其實更容易遇見這「3種好運」

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▲▼愛笑的女生其實更容易遇見這「3種好運」 。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

笑容代表一種正向的生活態度。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「愛笑的女生運氣不會差」這句話流傳多年，有人相信，也有人認為只是心靈雞湯。但仔細觀察會發現，那些總是帶著笑容的人，似乎真的比較容易交到朋友、獲得幫助，甚至遇到更多好機會。或許所謂的好運，從來不是天上掉下來的禮物，而是一種被自己創造出來的結果。

#更容易獲得別人的善意

生活中很多機會其實來自人與人的互動，當一個人經常帶著笑容，別人更願意提供協助、分享資訊，甚至在關鍵時刻伸出援手。這些看似微不足道的小事，長期累積下來，往往就成了別人口中的「運氣很好」。

▲▼愛笑的女生其實更容易遇見這「3種好運」 。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

#更容易走出低潮

愛笑的人不一定沒有煩惱，而是比較懂得調整情緒。遇到挫折時，能夠較快把注意力放回解決問題本身，而不是一直陷在負面情緒裡，當一個人願意繼續往前走，遇見新機會的機率自然也會增加。

#更願意嘗試新事物

很多好運其實來自行動，願意參加聚會、認識新朋友、接受新挑戰的人，接觸到的人事物本來就更多。當機會出現時，他們也比較願意伸手接住，因此看起來總是比別人幸運。

其實真正的好運，不是笑容本身，而是因為笑容背後代表著一種生活態度，當一個人願意保持開放、樂觀與行動力，往往更容易看見機會，也更容易把機會變成結果。

關鍵字：

標籤:**笑容力量, 愛笑女生, 好運秘訣, 生活態度, 心靈雞湯

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