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媚比琳、怡麗絲爾跨界玩創意！共享機車、手搖飲聯名同步登場

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記者曾怡嘉／台北報導

美妝品牌近年積極跨界搶攻年輕族群市場，從交通移動到手搖飲都成為合作對象。今夏包括媚比琳與怡麗絲爾分別攜手WeMo及抿茶推出限定合作，透過話題體驗將彩妝與保養融入日常生活，吸引消費者目光。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

#媚比琳攜手WeMo　主打「全天不掉線」眼妝體驗

迎戰高溫潮濕夏季，媚比琳推出「24H極線導航－今夏最強持久眼線液雙霸」，並首度與共享機車品牌WeMo跨界合作。其中，全新限量「神角度超穩控激細眼線液」主打「超穩控定軌科技」，以15度斜角筆身搭配0.005毫米激細筆尖設計，提升描繪穩定度，無論內眼線、眼尾延伸或細節勾勒都更容易上手。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲媚比琳 神角度超穩控激細眼線液。

另一款熱銷明星商品「36H極限持久激細抗暈眼線液」則以品牌主打的36H顯色成膜科技為亮點，搭配0.01毫米彈性筆尖與真空自動墨水夾設計，強調長時間持妝表現。

配合此次合作，媚比琳與WeMo即日起至7月8日於官方Facebook粉絲專頁推出「24H極線挑戰」互動活動，完成指定任務有機會獲得眼線正貨及WeMo騎乘券。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲4款蜜桃限定飲品即日起發售。

#怡麗絲爾首度聯手抿茶　把「蜜桃小金管」變成手搖飲

ELIXIR怡麗絲爾則看準夏季保養與療癒商機，首度攜手台灣茶飲品牌抿茶，以品牌人氣商品「蜜桃小金管」為靈感推出限定合作。品牌表示，現代女性在忙碌生活與高溫氣候雙重影響下，容易出現肌膚蠟黃與疲態，因此延伸「內打底、外發光」保養概念，將蜜桃般紅潤透亮的好氣色轉化為味覺體驗。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲定格美肌小相機造型體驗組。

此次聯名共推出4款以完熟水蜜桃為主題的限定飲品，即日起至9月15日，消費者至抿茶門市購買任一聯名飲品，即可獲得限量「定格美肌小相機造型體驗組」，內含膠原多效美肌乳及膠原新肌光速精華體驗禮。此外，完成指定社群打卡活動後，還可持兌換卡至資生堂東京櫃指定櫃點體驗小金管系列商品，並獲得額外體驗禮。

關鍵字：

標籤:**媚比琳, 怡麗絲爾, 跨界合作, 夏季限定, 美妝保養

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