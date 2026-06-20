有他在就安心！最值得深交的星座TOP3　遇到真的要好好珍惜

▲願意在你失意時陪伴、在你成功時真心祝福的人都值得好好珍惜。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

交朋友不難，但能遇到真正值得深交的人卻不容易。有些人平時話不多，也不擅長甜言蜜語，卻總是在關鍵時刻默默伸出援手；有些人看似低調，卻把承諾看得比什麼都重要。從星座個性來看，有幾個星座特別重視友情，一旦認定你是朋友，就會用行動證明自己的真心。

TOP3 金牛座：不輕易交心，但認定了就是一輩子

金牛座在人際關係中向來慢熱，不會因為認識幾天就把所有心事告訴對方。不過一旦把你放進自己的朋友圈，就會展現極高的忠誠度。他們或許不是最會表達關心的人，卻總能在你需要幫助時出現，金牛座往往比說出口的承諾做得更多，和他們當朋友，最大的安全感來自於他們很少因為利益或環境改變而輕易離開。

TOP2 處女座：嘴巴很誠實，卻是真心為你好

很多人對處女座的第一印象是要求高、愛碎念，但其實他們也是最願意替朋友操心的星座之一。當別人只會安慰你時，處女座往往會直接告訴你問題在哪裡。雖然有時候聽起來不太舒服，但背後通常沒有惡意，而是真心希望你過得更好。他們重視承諾、做事負責，也願意在朋友遇到困難時提供實際建議。

TOP1 巨蟹座：把朋友當家人照顧

如果要選出最有情義的星座，巨蟹座幾乎是許多人心中的第一名。巨蟹座重感情，也非常在意身邊的人，他們不一定天天聯絡，但只要朋友需要幫忙，通常都願意伸出援手。對他們來說，真正的友情不是偶爾聚餐聊天，而是在低潮時依然願意陪伴彼此。他們擅長傾聽，也願意給予情緒支持，這種長期穩定的陪伴感，也是巨蟹座最珍貴的地方。