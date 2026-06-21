「寶寶藍」蜜粉一拍蠟黃退散！妝容待機延長、輕盈不卡粉

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

想讓肌膚看起來白皙透明，不少人會選擇使用彩色的妝前乳來提亮，現在更是可以搭配彩色蜜粉來加強通透感，透過藍色或是粉色等細緻粉體，製造出自然又有修飾效果的妝容。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅，8.5g、售價2900元

以珍珠顆粒設計的幻彩流星蜜粉一直都是嬌蘭具有代表性的彩妝單品，在2026年終於首度推出「餅」狀的設計，延續多種顏色混合的蜜粉球，幻彩流星蜜粉餅同樣也是4種不同顏色組合而成，不僅可以增加妝容持久效果，更是能夠讓膚色更加提亮透明，同時修飾蠟黃問題。

＃黛珂 絲柔調光蜜粉，6g、售價750元

黛珂的蜜粉向來是日本美妝大賞備受肯定的口碑單品，更是年年都蟬聯銷售冠軍，完全制霸日本蜜粉市場！以獨特的光調和概念，讓粉體也能展現出肌膚自然裸透感，控油不遮光，保濕效果極佳，乾性肌膚也絲毫不卡粉斑駁，6月更是即將限量上市超可愛的迷你尺寸，6g的小巧設計攜帶補妝更時髦方便。

＃媚比琳 輕嫩透薄紗蜜粉，10g、售價450元

開架彩妝媚比琳在今年夏季大舉推出輕嫩透薄紗蜜粉，一次4種顏色：寶寶藍、柔膚裸、澎嫩粉、晶透白，簡直就是把各種想要的妝感都全包了，而且每一款都搭載「微米六角薄紗粉體」，可以均勻服貼在肌膚修飾暗沉，輕盈不卡粉，維持一整天吸油持妝。上市期間更是限量加贈「寶寶藍蜜粉刷」，絕對要手刀購入。