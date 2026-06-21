撫平唇紋超有感！3款「熨斗級唇彩」打造澎潤Q彈戀愛唇

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

口紅不只是妝容的最後一步，更像是替整體氣色按下加分鍵，無論是日常通勤、約會聚餐，還是想讓素顏看起來更有精神，一支適合自己的唇彩都能快速提升精緻感，從溫柔奶茶色、顯白玫瑰色，到氣場滿分的紅棕色，不同色調都能展現不同氛圍，找到命定口紅，就能讓每一次出門都更有自信。

＃黛珂 恆潤緞采唇膏，售價1150元

把知性與優雅融合得完美無缺，黛珂打造出恆潤緞采唇膏系列，近期增添3款心動新色，一抹瞬間為整體造型打造戀愛氛圍，獨家查爾斯米爾斯玫瑰淬取液與鎖水晶球EX，提供雙唇養護般的潤澤感，豐盈雕塑成分更能營造豐盈的唇部妝效，修飾乾紋暗沉。

＃Benefit 紅粉菲菲兩用隨身筆，售價1120元

紅粉菲菲染唇液可以說是Y2K粉絲共同的回憶，2026年將經典產品再度進化打造全新紅粉菲菲兩用隨身筆，一頭延續熱賣「水感染唇科技」的液態唇釉，不僅可以當作唇彩，還能當腮紅使用，另一頭則是添加閃耀菲菲持光唇蜜，可以疊加在原本的染唇液上，輕鬆轉換成光澤琉璃感唇妝，變化出不同效果。

＃KRYOLAN歌劇魅影 光癮晶潤唇蜜，4ml、售價950元

延續今年持續流行的蜜糖唇妝，專業彩妝品牌歌劇魅影也全新推出光癮晶潤唇蜜，從透明色、玫瑰色到珊瑚粉，總共5款不挑膚色選，既有唇蜜的晶透光澤，也有唇釉的飽和顯色，一抹就可以創造出水潤感的唇妝效果，同時還能修飾唇紋，營造澎潤飽滿質感。