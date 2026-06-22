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SOGO台北店年中慶6／23開跑　滿千送百結合世足與日本展搶客

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▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

▲SOGO百貨台北店年中慶優惠6／23開跑。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO 忠孝、復興 2 店將於 6／23 至 7／5 展開「幸福年中慶 Summer Sale」檔期 ，全館使用指定銀行信用卡，化妝品、服飾、家用寢具等業種消費滿 5,000 元送 300 元抵用券 ，刷中國信託 SOGO 聯名卡最高可享 10% 回饋 。適逢 2026 FIFA 世界盃足球賽開打 ，兩館同步規劃世足主題活動，並祭出實用的APP會員限定來店禮，包含涼風扇、旅行鍋等好禮，要讓消費者在炎夏換季聰明消費。

▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

SOGO 台北店從 6／23 至 7／5 期間，消費者持刷中國信託、遠東商銀、玉山銀行、星展銀行、台北富邦、聯邦銀行、永豐銀行、華南銀行等指定銀行信用卡，化妝品、香氛、男女服飾、鞋、休閒運動、童裝、內衣、家用、寢飾、藝品消費滿 5,000 元送 300 元抵用券；家電、珠寶、黃金與日本展工藝品區消費滿 1 萬元送 500 元抵用券。國際精品消費滿 2 萬元送 1,000 元抵用券；復興館 LOUIS VUITTON 及指定精品消費滿 3 萬元送 1,000 元抵用券。抵用券使用時間至 7／6 止。

▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

忠孝館從 6／12 至 7／19 期間，打造「adidas 2026 FIFA世界盃Pop-up Store」，以街頭書報攤為概念，讓球迷感受濃厚的世足氛圍 。6／23 至 7／5 也於 12 樓舉辦「夏の和風祭」日本展 ，引進 15 家初登場品牌，首三日端出買一送一等激安美食，活動期間持快樂購卡於日本展當日累積消費滿 2,000 元，還有機會抽出價值約 30 萬元的「長榮航空日本不限航點皇璽桂冠艙雙人來回機票」。

▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

▲忠孝館YSL 獵心精華護手霜，售價2000元。

此外，忠孝館針對 APP 會員提供實用涼夏回饋禮，6／23 至 6／24 單筆消費滿 2,500 元，可兌換 Fujitek 富士電通涼夏美型雙葉桌扇；6／30 至 7／1 消費滿 2,000 元，可換得釉彩陶瓷盤湯碗組，以上均為限量。

▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

▲忠孝館BALLY BECKETT小斜背包，原價27,800元，特價16,680元；BOSS 亞麻混紡雙排釦洋裝，售價23,900元。

復興館年中慶則主打國際精品與盛夏潮流，指定精品滿 3 萬元送 1,000 元抵用券。迎接世足賽也於 6 樓推出「SOGO 一起瘋球賽」活動，6／23 至 7／5 期間，Sports Club 會員消費滿 1,000 元可換德國啤酒；7／4 至7／14，不限金額消費還能參加冠軍神預測，有機會抽中24吋前開式多功能行李箱。

▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

▲復興館SHISEIDO國際櫃亮白淡斑精萃組，價值9440元，優惠價5400元(限量20組)；恆隆行 Blueair ComfortPure三合一涼暖清淨機T10i 原價20990元，特價14900元。

復興館的APP會員專屬好禮同樣實用，6／23 至 6／24 消費滿 6,800 元，贈送 Kolin 歌林雙電壓旅行鍋；6／30 至 7／1 消費滿 3,000 元，則可獲得漸彩全自動摺疊傘，以上均為限量。

▲百貨年中慶優惠。（圖／SOGO、大葉高島屋提供）

天母大葉高島屋即起至 7／12 推出「年中慶 購物指南」，搭配世足熱潮加碼推出「冠軍預測挑戰」活動，消費滿額即可參加冠軍預測挑戰，期間還有滿額贈、點數回饋、電子抵用券及抽獎活動輪番登場，讓消費者盡享豐富回饋。

年中慶首波推出點數加碼回饋，持大葉高島屋聯名卡消費，再享專屬抵用券加碼，整體最高回饋率可達18%。全館指定樓層及專櫃單筆消費滿 350 元起，再加贈禮券或抵用券，此外「您消費 我買單 超級好運轉」活動也再度回歸，活動期間天天限量 100 名幸運顧客，有機會抽中整筆消費免單。

關鍵字：

SOGO年中慶, 世足活動, 日本展, 消費回饋, 免單好康

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