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Rosé帶貨PUMA新鞋！SPEEDCAT變身穆勒鞋超可愛　同款咖啡色必收

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著薄底鞋熱潮持續延燒，這次要將目光鎖定PUMA全新SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，由全球品牌大使 Rosé 親自演繹，在形象大片中率先上腳義式濃縮配色，以奶油白短版運動外套搭配同色系褲裙，露出纖細腰線與修長腿部比例，再以堆堆襪混搭穆勒鞋，巧妙平衡運動感與芭蕾風格，如今Rosé同款台灣買得到！

▲▼ ROSÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ROSÉ 。（圖／品牌提供）

▲PUMA這回再為經典 Speedcat 注入全新面貌，推出全新 SPEEDCAT MULE 穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

從芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋到賽車鞋輪番攻佔潮人鞋櫃，PUMA這回再為經典 Speedcat 注入全新面貌，推出全新 SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，保留 Speedcat 標誌性的流線輪廓，將後跟俐落削去，轉化為更輕鬆隨性的穆勒鞋型。鞋面採用高級皮革打造，搭配細緻褶皺設計，讓原本帶有賽車基因的鞋款多了一分柔和氣質；無鞋帶設計結合前掌彈性鬆緊帶，不僅提升穿脫便利性，也讓整體造型更顯輕盈俐落。

▲▼ ROSÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ROSÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ROSÉ 。（圖／品牌提供）

▲SPEEDCAT MULE 穆勒鞋四款低飽和色調，NT$2780 。（圖／品牌提供）

配色也相當多元，此次共推出四款低飽和色調，包括百搭黑色、復古濃郁的「義式濃縮」、溫柔奶油感的「杏仁焦糖」，以及帶有成熟韻味的「酒紅咖啡」，以細膩色彩演繹不同風格的日常穿搭。

▲▼ fila。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲HAREPIN 1988NT$3,680。（圖／品牌提供）

▲▼ fila。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧同款4雙鞋登台！薄底、芭蕾粉、甜點鞋 。（圖／品牌提供）

▲GLIO Silver-Moon 芭蕾運動鞋 NT$2,480。（圖／品牌提供）

除了話題薄底鞋，FILA同步將韓韶禧著用的多款話題鞋履引進台灣，韓韶禧示範了戶外復古風代表 HAREPIN 1988，鞋款以天然麂皮打造鞋面，搭配戶外登山風鞋帶系統與厚實大底，將機能元素融入日常穿搭，濃濃Outdoor Casual氛圍正好呼應當下流行趨勢。喜歡甜美路線的人則能鎖定 GLIO Silver-Moon 芭蕾運動鞋，全新芭蕾粉色將Balletcore風潮與復古跑鞋輪廓結合，皮革與織布拼接營造細膩層次感，搭配百褶裙、針織外套或洋裝都相當加分。

關鍵字：

PUMA鞋款, 穆勒鞋, ROSÉ, 時尚熱潮, 義式濃縮

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