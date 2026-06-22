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IKEA絕版品出清千項商品3折起　充氣躺椅500元有找、餐碗只要9元

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▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲IKEA夏季絕版品出清，VISKAFORS 三人座沙發直接大砍 2 萬元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 絕版品出清又來了，即起至 7／15 止開啟搶購模式，本次祭出近千項產品限時 3 折起，客廳大型家具如 VISKAFORS 三人座沙發直接大砍 2 萬元、原價 1,600 元的 BRÄNNBOLL 充氣躺椅也殺到 500 元有找，另外還有低至 9 元起的日常銅板好物，記得限時出清為售完不補，有居家需求的民眾記得找時間去吹冷氣。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供） ▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲NORDVIKEN 延伸桌；GRÖNFJÄLL辦公椅。

本次出清家具主要在客廳與書房品項，原價 29,990 元的 VISKAFORS 三人座沙發，出清價只要 9,990 元，直接現省 2 萬元；堅固實木製成的 NORDVIKEN 延伸桌，可依需求自由調整為 4 人或 6 人桌，原價 12,990 元，特價只要 3,999 元，現省 8,991 元。GRÖNFJÄLL 辦公椅原價 13,990 元，特價 5,499 元、ÖNNESTAD 扶手椅 原價 3,499 元，特價 1,799 元，等同下殺 4 至 5 折價。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供） ▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲BRÄNNBOLL 充氣躺椅； MYGGLASVINGE 被套附 2 個枕頭套。

受到租屋族喜愛的 BRÄNNBOLL 充氣躺椅，也推出原價 1,599 元，特價 479 元的優惠，隨附小型充氣泵且採用網眼布料，不悶熱又好收納，不到 500 元的價格完全是搶到賺到；大面積樹葉圖案的 MYGGLASVINGE 被套附 2 個枕頭套，超適合夏季風格，原價 1,799 元，特價 599 元，現省 1,200 元；具手作美感與染色棉厚實質地的 MÄVINN 洗衣籃，原價 899 元，特價 269 元，是大容量收納的質感好選擇。 

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供） ▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲MÄVINN 洗衣籃；SANDLÖPARE 收納盒。

絕版品出清也不能錯過低於 50 元的精選日常好物，附有把手方便提取移動的 SANDLÖPARE 收納盒，原價 179 元，特價 49 元。輕巧耐摔的 KALAS 餐具 18 件組，原價 69 元，特價 29 元；藍色 VITABBORRE 餐碗原價 29 元，特價 9 元，只要 10 元銅板就能帶回家。業者表示，即起至 7／15 的活動期間內，會員只要購買家具家飾品單筆滿 500 元，再加碼送 200 元滿額抵用券。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供）▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲ KALAS 餐具 18 件組；藍色 VITABBORRE 餐碗。

HOLA和樂家居今年夏季首度攜手日本百年「辻利茶舗」，從 6／11 起推出期間限定的跨界聯名系列，推出隨沖茶粉、鹹甜抹醬與堅果點心，更將茶香延伸至居家香氛領域，開賣多款香氛商品，輕鬆灌注風雅至生活空間。活動期間購買任兩件聯名商品，還可獲得新品抹茶飲品買一送一券。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

居家茶香應是最適合夏日的氣息，HOLA 與辻利茶舗聯名的「未茗香氛系列」主打融合抹茶與煎茶雙香調的居家香氛，其名音譯自日語結合「未」與「幽」的意象，全系列香氛精油皆採用與人體香水相同的原料與製程。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

其意象也延伸至外觀，擴香瓶身圓潤如茶湯，搭配彎曲的擴香竹線條，為家中簡潔角落妝點風情；蠟燭則以茶杯為器形，點燃後光影搖曳，加分夏夜；香氛石則用天然石膏燒製的日本和菓子造型，溫潤色澤可以點亮家中任何小角落。外包裝特別採用綠與米白交錯的日式傳統青海波紋，從視覺到嗅覺都充滿日式靜謐感，單品售價 199 元起。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

不僅居家單品，還推出聯名茶食系列，以全新宇治抹茶「丸韻」為核心，包括加入羽衣甘藍、大麥若葉與菊苣纖維的抹茶輕綠粉的想要現沖抹茶飲，或是含植物蛋白、沖泡出甘醇風味的抹茶杏仁豆乳粉，以及抹茶海鹽拿鐵醬、抹茶楓糖綜合堅果隨身包等，售價 299 元起。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

業者表示，HOLA CAFE 也同步推出由辻利抹茶原料現製的聯名限定餐飲，品項以極鮮乳調製的「抹茶歐蕾」，微醺酸甜清爽的「蘋果氣泡柚香抹茶飲」，以及甜點愛好者不能錯過的「草莓抹茶布朗尼」與鋪滿香濃抹茶淋醬的「抹茶芝麻磅蛋糕」，於台北內湖店、竹北享平方、台中大墩店與高雄左營店限定門市，即起至 7／8 止每日限量供應。

關鍵字：

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