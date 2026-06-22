Dua Lipa主婚紗細節曝光！香奈兒高訂工坊耗時千小時、6公尺頭紗超奢華

記者鮑璿安／綜合報導

流行天后 Dua Lipa 日前與英國男演員Callum Turner低調完婚，如今終於釋出婚禮照以及婚紗細節，她身上那件宛如藝術品般的魚尾裙婚紗，正是由香奈兒（CHANEL）藝術總監 Matthieu Blazy 親自操刀設計，依照品牌高級訂製服的規格親手打造，耗時超過一千個小時，別具紀念意義。





▲Dua Lipa的主婚紗是由香奈兒（CHANEL）藝術總監 Matthieu Blazy 親自操刀設計 。（圖／品牌提供）

香奈兒表示，這件婚紗是品牌與Dua Lipa長年深厚情誼的結晶，整件作品於巴黎康朋街31號高級訂製工坊手工製作完成，集結多個傳奇工坊的精湛工藝。最令人驚嘆的是婚紗上的繁複工藝，負責刺繡與珠飾工藝的 Montex工坊，以純手工縫製高達48萬顆珠飾，讓婚紗在光線下散發細膩閃耀光澤；而香奈兒長期合作的 Lesage工坊 則耗時 1,155小時，透過精密針線工藝打造宛如珠寶鑲嵌般的錯視效果裝飾，勾勒出優雅性感的身形輪廓。

婚紗剪裁採貼身魚尾設計，背部以大面積鏤空呈現現代感，非常貼近Dua Lipa性感風格，同時透過珠飾鏈條般的裝飾線條延伸至腰際，在古典與性感之間取得完美平衡。裙襬部分更由 Lemarié工坊精心縫製25,000根羽毛，打造長達兩公尺的華麗拖尾，隨著步伐擺動展現輕盈流動感。





▲Dua Lipa頭上的六公尺長薄紗頭紗以手工珠飾、羽毛刺繡以及手工裁剪的烏干紗貼花裝飾，層層堆疊出浪漫而夢幻的視覺效果 。（圖／品牌提供）

除了婚紗本身，Dua Lipa頭上的六公尺長薄紗頭紗以手工珠飾、羽毛刺繡以及手工裁剪的烏干紗貼花裝飾，層層堆疊出浪漫而夢幻的視覺效果，與婚紗上的工藝細節相互呼應。為了完整呈現新娘造型，香奈兒旗下鞋履工坊 Massaro更特別量身訂製白色緞面高跟鞋，從頭紗到鞋履皆以高級訂製規格打造。





▲Dua Lipa選擇Bottega Veneta為她量身打造的流蘇禮服現身婚前派對 。（圖／品牌提供）

Dua Lipa 與 Callum Turner 的婚前派對也備受矚目，Dua Lipa選擇Bottega Veneta為她量身打造的 Intrecciato流蘇禮服，以品牌標誌性的Intrecciato編織工藝作為靈感，純白色禮服從貼身剪裁一路延伸至裙身，大量流蘇細節隨著步伐擺動，營造出輕盈飄逸的動態美感。合身輪廓勾勒出優雅身形曲線，而流蘇元素則讓整體造型少了傳統禮服的拘謹感，多了幾分自由浪漫與度假氛圍。

配件部分，她手持同樣來自Bottega Veneta的 Andiamo編織皮革手拿包，以品牌經典皮革編織工藝呼應禮服主題。Dua Lipa全身沒有過於繁複的珠寶堆疊，反而凸顯訂製服本身的精緻工藝與細節層次。站在身旁的未婚夫Callum Turner則選擇米杏色西裝搭配白色襯衫，以柔和色調呼應Dua Lipa的白色禮服。不同於正式婚禮常見的深色燕尾服，他以較為輕鬆的剪裁與亞麻感面料展現地中海夏日風情，寬鬆長褲與黑色皮鞋則保留恰到好處的正式感，在優雅與隨性之間取得平衡。