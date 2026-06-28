夏日5分鐘完妝！神角度眼線液、涼感飾底乳　3款縮時彩妝一秒變女神

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炎炎夏日追求快速完妝，開架美妝強強聯手推出縮時聖品！高絲美顏定格飾底乳主打控油柔焦，輕盈薄透自然提亮，撫平毛孔凹凸。媚比琳神角度眼線液則以專利15˚斜角設計校正握筆夾角，0.005mm微米級激細筆尖即使手抖也能精準描繪、一筆到位。最後抹上CLIO嫩唇嘟嘟精華唇蜜，將護唇精華與水光唇妝融合，鎖住水分與光澤，呈現彷彿原生好唇況般的水潤狀態，展現不著痕跡不著痕跡的亮麗光采。

KOSE高絲 美顏定格控油柔焦UV飾底乳

高絲這款美顏定格飾底乳共推出「柔膚」及「冰藍」兩款，質地輕盈薄透，能自然提亮肌膚。全新添加的毛孔柔焦成分，能透過光線擴散效果自然修飾毛孔、撫平肌膚凹凸，呈現不顯毛孔的柔滑均勻粧感。

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針對夏日崩妝危機，它結合了SPF35/PA+++ 的防曬效果，並具備最高等級★★的耐水性，能有效防止汗水與油脂造成的脫妝，長時間維持清爽。其中冰藍色的「酷涼薄荷款」不僅能修飾泛紅、提升肌膚透明感，更添加了冰沁涼感成分，賦予肌膚舒爽清涼的完妝感受。

▲高絲 美顏定格控油柔焦 UV 飾底乳25g／350元。（圖／品牌提供）

媚比琳 神角度超穩控激細眼線液

面對高溫暴汗的眼妝考驗，媚比琳全新限量眼線液化身手抖救星。獨家採用黃金15˚神準斜角設計」，能精準校正握筆夾角、穩定手部施力，讓筆尖自然貼合眼尾弧度。搭配3.5mm精密短芯設計，縮短力道傳導距離、降低晃動偏差，即使是不擅長畫眼線的人也能快速上手。

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筆尖採用0.005mm微米級激細設計，無論是填補內眼線、勾勒眼尾，甚至是描繪根根細緻的仿真下睫毛都能精準不易失手。落筆瞬間自動定軌，搭配獨家持久配方，全天抗油抗暈，讓持妝力絕對在線。

▲媚比琳 神角度超穩控激細眼線液／399元。（圖／品牌提供）

CLIO 嫩唇嘟嘟精華唇蜜

隨著彩妝與保養界線模糊，韓系水光唇也進化為原生感嘟嫩唇概念。CLIO多功能型的嫩唇嘟嘟精華唇蜜聚焦於輕透光澤與自然好氣色，融合了護唇精華與水光唇妝，特別添加莓果複合精華，打造出兼具潤澤修護與持久亮澤的日間護唇體驗。

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成分中含有光感亮澤複合物，塗抹瞬間即可點亮雙唇，運用水潤鎖護技術在唇上形成保水屏障。長時間鎖住水分與光澤，使雙唇不易乾燥、不易顯唇紋，完美展現宛如天生好唇況般的果汁元氣光澤。

▲CLIO珂莉奧 嫩唇嘟嘟精華唇蜜 8g／390元。（圖／品牌提供）

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