開箱／Dyson Pencilwash鉛筆洗地機實測　最不費力的拖地體驗

▲Dyson在台推出旗下鉛筆系列的最新款Pencilwash鉛筆洗地機。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣硬地板絕對是大部分的居家選擇，洗地機自然也成為熱門選項，跟掃拖機器人大面積的清潔模式相比，洗地機的使用情境通常是臨時、小面積的清掃，機動性是一個重要考量，而 Dyson 近期推出的 Pencilwash 鉛筆洗地機，更是把體驗值拉好拉滿，維持該系列一貫的順滑輕盈使用手感，還加碼「平躺功能」深入沙發底，將日常的隨手清潔做到輕鬆愜意。

去年 Dyson 發表旗下首款鉛筆吸塵器，以最輕鬆的隨手清潔在市場脫穎而出，採用長筆型的機身以及舒適的手握寬度、輕盈順滑的推動感，搭配可靈活轉彎的四錐全向吸頭，在使用時感覺它像是「浮起來」一般不費力，回饋與評價也很好，現在鉛筆系列加碼推出 Pencilwash 洗地機，自然也承襲該系列的主要特色，使用者絕對是樂見其成（無論是誰在拖地時都想有個漂浮的拖把是吧）。

▲操控性很好，左右轉彎都很滑順，也能圓弧型前進。

看市售玲琅滿目的洗地機產品就知道，拖地絕對不是一件輕鬆的事，濕布所產生的阻力再加上清潔地面需要的強度，讓小孩打翻牛奶、或是狗狗踩著泥巴進場的怒氣跟無奈瞬間加倍，不愉快的心情可隨著洗地機的出現煙消雲散，而使用體驗則能決定不開心的時間長度。

▲只有兩個按鈕，電源鍵與水量控制，一個為日常清潔用，另一個則是加強清潔。

Pencilwash 鉛筆洗地機成功延續該系列細膩的風格，筆直的設計以及特別考量人體工學的手掌寬度，以及簡單操作、不需學習的介面，讓你在第一時間就能馬上清潔地上的髒污，使用時向前與轉彎的手感也相當輕盈，使用者只需操控它的方向，其他前進、清潔的步驟完全交由機器來完成，不需要花任何力氣來「推」、「提」，拖地這件事不再是苦差事。

▲構造相當簡單，沒有會卡髒污的濾網。

盒裝內容相當簡單，筆直機身、可拆卸電池、充電配件與搭載高密度微纖維滾筒的清潔頭，沒有任何使用說明，5 分鐘內組裝開工。機身上僅有電源鍵、水量切換鍵 2 個按鈕，強調「無傳統濾網設計」，運作時滾筒每旋轉一圈，內部的精鋼刮條就會將污水與碎屑直接刮入吸頭內的集渣槽與污水箱中，從根本上解決了傳統洗地機因為濾網卡毛髮、卡黏稠髒污而產生惡臭與發霉的困擾。

實測場景：廚房髒污與沙發底部

廚房醬料與油污： 在地板上灑上醬油與咖啡，開啟加強模式後向前推動，滾筒自帶的自動牽引力非常流暢，幾乎不需出力。面對乾掉的咖啡，高密度纖維滾筒在 8 點補水下，來回兩次就將髒污完全擦淨。刮條同步將髒水刮入污水箱，地板呈現微濕但迅速風乾的狀態，沒有留下黏膩感。

▲上方為醬油漬，下方則為乾掉的咖啡漬，僅要去回兩下就可拖乾淨，水量也控制的相當巧妙，這種天氣很容易就乾了。

沙發底部空間：傳統洗地機通常只能傾斜到 130 度左右，PencilWash 纖細的機身，能向後傾斜達 170 度，將其探入高度僅約 17 公分的沙發底部，在平躺狀態下滾筒依然正常出水與回收污水，過去用洗地機難清理的家具盲區，簡單就清理完畢。

▲其纖薄的機身方便清掃沙發下面的區域，17公分左右的高度還有餘裕。

簡單而言，Pencilwash 鉛筆洗地機具有輕盈與高效的使用特色，非常適合天天隨手拖地、重視優雅操控的使用者或長輩，拿起來的體感就像拿著輕量吸塵器一樣毫無負擔。300 毫升清水箱與 340 毫升污水箱的配置，可應付 15 至 30 坪的空間，且纖細的機身配上立式充電座，不佔空間的設計很適合中小坪數與小套房使用。

然而 Pencilwash 鉛筆洗地機的充電座設計，未能像鉛筆吸塵器一樣整合所有的配置，而是將充電底座與拖頭底座分開，且放置在拖頭底座時機身無法自己直立，是可惜之處，此外由於它並非主打大口徑吸塵，若直接拿來清理滿地貓砂、大碎屑或超長毛髮，很容易導致集渣槽瞬間卡滿，需要先用吸塵器吸過一遍，再由 PencilWash 上場進行濕拖。

Dyson PencilWash 與市面上強調大容量、大吸力的重型洗地機做出區隔，精準切入「極致輕量、隨手可用」的使用者市場，將手部負擔降到 380 公克，加上完美的 170 度平躺能力與無濾網防臭設計，解決了多數都市小宅族群的痛點，身為使用者，我認為它成功符合「最願意天天拿出來使用」的高顏值清潔設備。Pencilwash 鉛筆洗地機目前已在台灣上市，售價 12,900 元。

▲MOVA掃拖機器人MOBIUS 60登台。（圖／業者提供）

另一種懶到極致的例子則是日前登台的MOVA 旗艦機種 MOBIUS 60，標榜能根據地面狀況至基座「自動切換拖布」，以「分區精細清潔」為概念，在機身基站內配置鎖溫、雲絨或超淨三種專屬拖布，包括需要呵護的木地板，還是油膩的重災區，都能自我辨識並自主更換拖布，搭載 100 度 C 高溫清潔，拖布免洗免換，回家就能躺平，售價 31,980 元。